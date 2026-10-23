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حالة غضب داخل الأهلي بسبب مستوى إمام عاشور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حالة غضب داخل الأهلي بسبب مستوى إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة من عدم الرضا داخل النادي الأهلي تجاه المستوى الذي يقدمه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، في ظل عدم ظهوره بالمستوى الفني المنتظر منه.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة لأسباب تراجع مستوى إمام عاشور، مؤكدًا أهمية أن تكون إدارة الأهلي والمسؤولون عن الفريق على دراية كاملة بالعوامل التي أدت إلى ظهوره بهذا المستوى، والعمل على معالجتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى وجود تساؤلات بشأن طريقة التعامل مع إصابة اللاعب التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب مصر، ومدى خضوعه لمتابعة طبية وتأهيلية مناسبة قبل بداية الموسم، وخلال فترة ابتعاده عن الملاعب، لافتًا إلى ضرورة الوقوف على تفاصيل هذه المرحلة وتقييم مدى تأثيرها على جاهزيته الحالية.

وأضاف أمير هشام أن إمام عاشور لم يصل حتى الآن إلى كامل جاهزيته الفنية، موضحًا أن مستواه الحالي لا يعكس الإمكانات التي يمتلكها اللاعب، وهو ما يستدعي تحركًا من الجهاز الفني والمسؤولين داخل النادي للوقوف على أسباب المشكلة.

كما تطرق إلى مشاركة اللاعب مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن ظهوره في المباريات الدولية قد تكون له صلة برؤية الجهاز الفني للمنتخب وطريقة تقييمه لحالة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعامل مع ملف إمام عاشور بصورة دقيقة، من خلال تحديد أسباب تراجع مستواه والعمل على استعادة جاهزيته الفنية، بما يضمن الاستفادة من إمكاناته بالشكل الذي ينتظره النادي الأهلي وجماهيره.

الاهلي إمام عاشور أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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