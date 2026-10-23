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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الخطيب: تيشيرت الأهلي غالي.. واللي مش عاجبه مع السلامة

ايهاب الخطيب
ايهاب الخطيب
محمد بدران

وجه الاعلامي إيهاب الخطيب رسالة قوية إلى لاعبي النادي الأهلي، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر مسؤولية كبيرة، وأن كل لاعب يحصل على فرصة تمثيل الفريق مطالب بترك بصمة واضحة وتقديم المستوى الذي يليق باسم النادي وجماهيره.

وقال إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، إن قميص الفريق له قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن اختيار أي لاعب لارتدائه يعني أنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لذلك، لكنه مطالب بإثبات أحقيته بالاستمرار وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وأضاف: «تيشيرت الأهلي قيمته كبيرة جدًا، وأي لاعب وقع عليه الاختيار إنه يرتدي قميص الأهلي اعرف إنه يستحق، اللي يلبس التيشيرت يسيب علامة، واللي مش قد التيشيرت مع السلامة، سهلة وبسيطة».

وشدد الخطيب على أن جماهير الأهلي تمنح اللاعبين الدعم والثقة، وتساندهم في الأوقات الصعبة، لكنها تنتظر في المقابل القتال داخل الملعب وبذل أقصى جهد للحفاظ على مكانة الفريق وتحقيق تطلعات الجماهير.

وتابع: «الجمهور هيلتمس لك العذر مرة واتنين وتلاتة ويقف في ضهرك، اوعى تنسى إنك بتلعب في الأهلي»، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي يتطلب الشعور بالمسؤولية والتمسك بروح الفريق والظهور بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه.

وتأتي تصريحات الخطيب في أعقاب تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي أثارت تساؤلات حول أداء الفريق وحاجته إلى تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض الفريق 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى اللاعبين وتمنح جماهيره مؤشرات على استعادة المستوى المنتظر.

الأهلي الدوري المصري الممتاز ايهاب الخطيب رسالة نارية

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