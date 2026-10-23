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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي أكبر من أي حد.. عدلي القيعي يوجه رسالة نارية للاعبين: مفيش لاعب محصن من الدكة

عدلى القيعي
عدلى القيعي
محمد بدران

شن الاعلامي عدلي القيعي هجومًا على لاعبي النادي الأهلي، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مطالبًا المدير الفني الحسين عموتة بمراجعة أداء اللاعبين وتقييم المجهود الذي يبذله كل لاعب داخل الملعب.

وقال عدلي القيعي، عبر قناة النادي الأهلي، إنه يتعين على عموتة التركيز على أداء لاعبيه باعتبارهم الأدوات الأساسية لتنفيذ أفكاره داخل الملعب، مشددًا على ضرورة تقييم المجهود المبذول من كل لاعب، ومحاسبة المقصرين دون النظر إلى الأسماء.

وأضاف القيعي: «أحب أقول للحسين عموتة شوف لاعيبتك اللي هما أدواتك في الملعب، شوف مين اللي بيجري»، في إشارة إلى ضرورة تحديد اللاعبين الأكثر التزامًا وبذلًا للمجهود خلال المباريات.

وتساءل القيعي عن أسباب تكرار بعض الأخطاء الدفاعية، معتبرًا أن ما يحدث قد يرجع إلى التعالي أو عدم الفهم، موضحًا أن الفريق يعاني في التعامل مع بعض الكرات التي تصل إلى دفاعه، رغم أنها لا تمثل خطورة كبيرة في مباريات أخرى.

وتابع: «اللي بيحصل حاجتين، يا إما نوع من التعالي يا إما عدم الفهم.. يعني إيه حارس يلعب إيد ورجل وتوصل لدفاعنا وميعرفوش يتعاملوا، وإحنا أصلًا مبنلاقيش الكلام ده قدام الفرق اللي بنلاعبها».

وشدد القيعي على أن اسم اللاعب ومكانته لا يمنحانه حصانة من الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن مصلحة الفريق يجب أن تكون فوق أي اعتبارات فردية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أكبر من جميع اللاعبين، قائلًا: «مفيش لاعب أكبر من الدكة مهما كان اسمه، إحنا مش مطالبين نتحمل حد، الأهلي أكبر من أي حد».

تعادل مثير للأهلي أمام القناة

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليفقد الفريق نقطتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويأمل الفريق في تقديم أداء أفضل وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة القناة.

عدلى القيعي رسالة نارية لاعبي الأهلي خسارة الأهلي

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