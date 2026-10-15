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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدلي القيعي: حشد النجوم أكبر خطأ.. وفريق الأحلام في الزمالك مكسبش

عدلي القيعي
عدلي القيعي
سارة عبد الله

أكد عدلي القيعي أن حشد النجوم واللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة ليس الطريق بالضرورة لتحقيق البطولات، مشددًا على أن توازن الفريق والانسجام بين اللاعبين داخل غرفة الملابس يمثلان عاملين أساسيين في النجاح.

وقال القيعي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، إن الاعتقاد بأن ضم أكبر عدد من النجوم يضمن الفوز بالبطولات يُعد من أكبر الأخطاء، موضحًا: «قد يتصور البعض أن حشد النجوم واللاعبين الكبار قد يكون طريق الفريق للبطولات، لكن ده أكبر خطأ، لأن توازن الفريق وأوضة اللبس أهم».

وأضاف: «أنا لما أجيب عندي نجم كبير وأجيب عليه نجم كبير، واحد منهم هيقعد، التاني.. عملت إيه بقى؟»، في إشارة إلى أهمية تحقيق التوازن في قائمة الفريق بدلًا من التركيز على ضم الأسماء اللامعة فقط.

وردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن موقفه من التعاقد مع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، أوضح القيعي أنه لا يعارض وجودهما في الأهلي، قائلًا: «مقدرش أقول كده لأن زيزو موجود»، مطالبًا بعدم التركيز على أسماء بعينها، لأن حديثه يتعلق بفكرة بناء الفريق بشكل عام.

وتابع بشأن بن شرقي وزيزو: «دول لعيبة ثقيلة جدًا، ولو أنت في وقت ما تحلم أنك تجيبهم، هتقول: إزاي يا راجل ما ينفعوش الأهلي؟ ليه ما ينفعوش الأهلي؟ ما هما موجودين ونافعين الأهلي هم دلوقتي».

وأشار القيعي إلى أن أداء النجوم بمفردهم يختلف عن أداء الفريق كمنظومة متكاملة، مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد فقط على المهارات الفردية، وإنما يحتاج إلى التنوع والتكامل بين عناصر الفريق.

واستشهد القيعي بتجارب كروية، قائلًا: «مش ضد وجود نجوم، لكن أنا ضد حشد النجوم»، مضيفًا أن فريق الأحلام في الزمالك لم يحقق النجاح المنتظر، كما أن باريس سان جيرمان لم يحقق البطولات بمجرد ضم أبرز اللاعبين في العالم.

وعن الأهلي، أقر القيعي بأن الفريق كان يمتلك مقومات فريق الأحلام في الموسم الماضي، لكنه شدد على ضرورة وجود تنوع في أدوار اللاعبين، قائلًا: «لأن الجيش مش كله ضباط يا مهيب، لازم يبقى في تنوع».

ودافع القيعي عن بعض اللاعبين الذين يتعرضون للانتقادات، ومن بينهم طاهر محمد طاهر، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى لاعبين يتميزون بالجهد والالتزام التكتيكي، حتى إن لم يحظوا بنفس الشهرة التي يتمتع بها أصحاب المهارات الفردية البارزة.

وأوضح أن طاهر وكوكا ومروان عطية يمثلون نماذج للاعبين الذين يقدمون أدوارًا مهمة داخل الملعب، بفضل الالتزام التكتيكي والقدرة على تنفيذ متطلبات اللعب الجماعي، مؤكدًا أن هذه العناصر ضرورية لتحقيق التوازن داخل الفريق.

واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن العمل الجماعي يحتاج إلى إيقاع ثابت وانسجام بين اللاعبين، موضحًا أن الالتزام التكتيكي قد يحد أحيانًا من حرية اللاعب في استعراض مهاراته الفردية، لكن الحفاظ على رتم الفريق وتماسكه يظل أولوية لتحقيق النجاح.

عدلي القيعي مهيب عبد الهادي أحمد سيد زيزو

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