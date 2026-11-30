أثار اللاعب المصري هيثم حسن حالة من الجدل، بعدما حذف جميع صوره بقميص نادي سيلتيك الاسكتلندي من حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، في خطوة لفتت أنظار الجماهير، بالتزامن مع تزايد الأنباء بشأن مستقبله مع الفريق وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء حذف الصور في ظل استمرار ابتعاد هيثم حسن عن حسابات المدير الفني، وعدم حصوله على فرص المشاركة بصورة منتظمة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول أسباب ابتعاده عن التشكيل الأساسي وموقفه من الاستمرار مع الفريق.

وتزايدت الأنباء بشأن اقتراب اللاعب من مغادرة سيلتيك خلال شهر يناير المقبل، خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات الأخيرة، واستمرار الغموض حول دوره داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأثار تصرف اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات الجماهير حول ما إذا كان يمهد لمرحلة جديدة في مسيرته الكروية، لا سيما أن حذف الصور المرتبطة بالنادي عادة ما يلفت الانتباه عند تزامنه مع أنباء عن احتمالية الرحيل.