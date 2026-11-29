تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026، بداية موجة جديدة من التقلبات الجوية، بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت لأكثر من أسبوعين، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد، ونشاط ملحوظ للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، بالتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتحذيرات من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

تقلبات جوية قوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من حالة التقلبات الجوية القوية المتوقعة غدًا، مؤكدًا أنها لا تقتصر على انخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار، وإنما تشمل نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، بما ينعكس على عدد من الأنشطة اليومية والزراعية.

وأوضح فهيم أن سرعات الرياح المتوقعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على مناطق واسعة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما قد تصل هبات الرياح إلى 45 و55 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الرمال والأتربة المثارة.

وأشار إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا بنشاط الرياح تشمل الصحراء الغربية والسلوم ومطروح والعلمين والساحل الشمالي والإسكندرية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى مناطق من شمال الصعيد، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر مع الحالة الجوية وعدم الاستهانة بتأثيرات الرياح القوية.

أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من مطروح وتمتد إلى شمال البلاد

وتتزامن التقلبات الجوية مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، حيث تبدأ الأمطار من غرب البلاد، خاصة السلوم ومطروح والعلمين، قبل امتدادها إلى الإسكندرية وشمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية، مع توقعات بزيادة شدتها خلال ساعات المساء على بعض المناطق.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار المرتقبة تنتج عن مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، ما يزيد فرص سقوط الأمطار، خاصة على المحافظات الساحلية.

وأوضحت أن الأمطار المتوقعة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصبح غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق السلوم ومطروح والعلمين أمطارًا متوسطة قد تغزر وتصبح رعدية أحيانًا، مع امتداد فرص سقوط الأمطار إلى الإسكندرية ومناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وسط متابعة تطورات الحالة الجوية ومدى تأثير المنخفضات على كميات الأمطار وشدتها.

انخفاض درجات الحرارة

وتشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا وتدريجيًا في درجات الحرارة بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى تغير الأجواء بعد فترة من الاستقرار النسبي والطقس الذي اتسم بدرجات حرارة أكثر اعتدالًا.

ومن المتوقع أن يكون تأثير انخفاض درجات الحرارة أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة مع نشاط الرياح وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يتطلب الانتباه للتغيرات في درجات الحرارة وعدم الاعتماد على الأجواء الدافئة خلال ساعات النهار.

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شبورة مائية كثيفة على الطرق من 3 إلى 9 صباحًا

وحذرت التوقعات الجوية من احتمالات تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خاصة في الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة إلى حد الكثافة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من مخاطر القيادة على الطرق، خاصة مع تزامنها مع تغيرات الطقس وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من اليوم.

ويستوجب ذلك توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتجنب القيادة بسرعة في حالة انخفاض الرؤية، خاصة على الطرق المفتوحة والمناطق التي تشهد تكون الشبورة بصورة متكررة.

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

وتشمل الحالة الجوية المرتقبة أيضًا نشاطًا للرياح على بعض المناطق الساحلية، ما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، خاصة على السواحل التي تتأثر بالرياح النشطة.

وتتراوح سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية بين 40 و60 كم/ساعة، فيما يتوقع ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين مترين و3.5 متر، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة البحرية وحركة الصيد في بعض المناطق.

وتأتي هذه التأثيرات بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ما يجعل الحالة الجوية أكثر تعقيدًا، في ظل اجتماع عدة ظواهر تشمل الرياح والأمطار وانخفاض درجات الحرارة واضطراب البحر