كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي لاستعادة خدمات المدرب السويسري مارسيل كولر، وفتح باب عودته مجددًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، في ظل بحث الإدارة عن مدير فني جديد خلال الفترة الحالية.

تطورات مفاوضات الأهلي مع مارسيل كولر للعودة مجدداً

وقال المصدر إن أحد مسؤولي الأهلي تواصل مع دينو لامبارتي، وكيل أعمال مارسيل كولر، أمس الأول، لاستطلاع موقف المدرب السويسري من إمكانية العودة إلى تدريب الفريق، ومعرفة مدى استعداده لخوض تجربة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الاتصالات تضمنت طرح إمكانية تنازل كولر عن مستحقات مالية وتسويات سابقة لدى الأهلي، تُقدر بنحو 750 ألف دولار، إلى جانب الدخول في مفاوضات بشأن إنهاء تعاقده مع نادي أف سي زيورخ السويسري، تمهيدًا لعودته إلى القاهرة حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن المفاوضات بين وكيل المدرب السويسري ومسؤولي الأهلي لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن كولر طلب الحصول على مهلة لمدة 48 ساعة لحسم موقفه النهائي والرد على العرض الأحمر، على أن تنتهي المهلة غدًا.

وأشار المصدر إلى أن كولر ووكيله ينظران إلى فكرة العودة للأهلي باعتبارها خطوة صعبة في الوقت الحالي، بسبب الظروف المرتبطة بتجربته السابقة مع الفريق، إلا أن المدرب السويسري لم يغلق الباب نهائيًا أمام إمكانية قبول العرض.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في ملف عودة مارسيل كولر إلى الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في حسم هوية المدير الفني الجديد وبدء مرحلة جديدة على المستوى الفني.