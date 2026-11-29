كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدار من الخارج بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بوقوع حادث طريق بين جرار عسكرى وعدد من السيارات بمدينة نصر بالقاهرة .

حقيقة حادث جرار مدينة نصر

أكد مصدر أمنى أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله خلال شهر أبريل عام 2023 لحادث سير وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله آنذاك وذلك يأتى فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة وإختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الرأى العام وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم .