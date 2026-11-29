نفى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله مؤخرًا حول وجود تلاعب أو إخفاء في بيانات أعداد المتوفين والمصابين بحادث حريق الطريق الدائري، مؤكدًا أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق - أن عملية حصر البيانات وتوثيقها تتم وفق إجراءات مؤسسية وقانونية دقيقة ومستمرة، تشارك فيها جهات متعددة، من بينها المستشفيات وجهات الإسعاف والطب الشرعي وجهات التحقيق والنيابة العامة والجهات القضائية، وتعمل كل جهة منها وفق اختصاصها وسجلاتها الرسمية.

وأشار الوزير إلى أنه من غير المنطقي، إنسانيًا أو قانونيًا، أن تجتمع كل هذه الجهات على إخفاء الحقائق، لافتًا إلى أن إخفاء هذه البيانات أمر غير ممكن في ظل وجود أسر الضحايا والمصابين الذين يتابعون أحوال ذويهم، إلى جانب السجلات الطبية والإجراءات القانونية الرسمية التي توثّق كل حالة بالتفصيل.

ورفض الوزير ما وصفه بـ"الفكر المريض" الذي يفترض وجود محاولات للتستر على أرواح المواطنين في مثل هذا الظرف العصيب، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تحتم الشفافية والدقة.

وناشد الوزير الجميع التوقف عن تداول ما وصفها بـ"الشائعات غير الإنسانية" التي لا تضيف إلا مزيدًا من الألم لأسر الضحايا، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء ما لا يستند إلى مصدر موثوق، والرجوع إلى البيانات الرسمية المعلنة.