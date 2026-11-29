كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن بدء إدارة القلعة الحمراء التحرك لتسويق المغربي سفيان بن جديدة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لرحيله خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يبدأ تسويق سفيان بن جديدة في الدوري القطري

وأكد المصدر أن الأهلي بدأ عرض اللاعب على عدد من الأندية في الدوري القطري، في إطار البحث عن عرض مناسب يسمح بخروجه من الفريق، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب قائمة اللاعبين وحسم موقف بعض العناصر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي أبدت استعدادها لتحمل 50% من قيمة الراتب السنوي للاعب، من أجل تسهيل انتقاله إلى أحد الأندية القطرية، وتقليل الأعباء المالية على النادي الذي سيحصل على خدماته.

وأشار إلى أن تحركات الأهلي في الوقت الحالي تأتي ضمن خطة إدارة الكرة لحسم ملف اللاعبين المرشحين للرحيل، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني ورؤيته للمرحلة المقبلة.