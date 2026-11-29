قال الدكتور عادل هندي الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر إن المنهج الأزهري يقوم على الجمع بين المعقول والمنقول، والاستفادة من أدوات العقل والعاطفة، بما يسهم في ترسيخ وسطية الإسلام ومواجهة الغلو والتطرف، مشيرا إلى أن التشدد ليس معيارًا للتدين، وأن "ليس معنى أنك الأكثر تشددًا أنك الأكثر تدينًا".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان "الوسطية ضد التشدد والتفلت"، بمشاركة 65 طالبًا وافدًا من 12 دولة، هي: (نيجيريا، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسودان، وفلسطين، وغانا، والكاميرون، وبنين، والجزائر، وبنجلاديش، وتنزانيا، والصومال)، وذلك في إطار جهود المنظمة لترسيخ المنهج الأزهري الوسطي لدى الطلاب الوافدين، وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية، وإعدادهم ليكونوا سفراء لهذا المنهج في بلادهم.

وأوضح هندي أن الإسلام دين عالمي يقوم على قيم التعايش والتعارف والتكامل، التي أرساها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويراعي المصالح العامة، ويقوم على اليسر ورفع الحرج عن الناس، بما يعزز مقاصده الإنسانية ويؤسس لعلاقات قائمة على التعاون والتعايش.

وأشار إلى أن الإسلام دين رباني يستمد تشريعاته من الله عز وجل، وهو ما يوجب على المسلم الالتزام بأحكامه، لافتًا إلى أن نصوصه وتشريعاته تتكامل ولا تتناقض، وأنه يراعي الطبيعة الإنسانية ويقدر كل تطور يسهم في نفع الناس وإعمار الكون.

وأضاف أن المنهج الأزهري يقوم كذلك على احترام التعددية الفقهية، وإعمال العقل في استنباط الأحكام والاجتهاد وفق ضوابط فهم النصوص ومراعاة الواقع وحسن تنزيل الأحكام عليه، بما ينعكس إيجابًا على سلوك المسلم.

وشدد على أن الإسلام يقوم على تكامل العقيدة والشريعة والأخلاق، بما يجسد وسطيته وعالميته وصلاحيته لكل زمان ومكان، موضحا أن من مظاهر التشدد سوء الظن، وتقييد المباح، والعنف والقسوة في التعامل، وهي مظاهر قد تنشأ عن الجهل وقلة العلم.

ودعا الطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء للأزهر الشريف، إلى توعية مجتمعاتهم ومواجهة الأفكار المتشددة، ولاسيما الأفكار المنكرة للسنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني للتشريع، مبينا أن السنة تبين القرآن الكريم وتفسر آياته وتوضح مرادها في سياقاتها الصحيحة، ومؤكدًا أهمية الاجتهاد المنضبط الذي سار عليه الصحابة والتابعون والعلماء الراسخون.