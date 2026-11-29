نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمّنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

حساس الهواء بالسيارات وهو عبارة عن مستشعر في محرك السيارات يقيس كمية الهواء الداخلة إلى المحرك ويرسل إشارة فورية إلى كمبيوتر السيارة لضبط نسبة الوقود مع الهواء.

أعلنت شركة نيسان عن مفهوم جديد لمواد تصنيع السيارات وهذه المرة من أوراق الأناناس، وذلك بالتعاون مع شركة Food Reborn اليابانية، وتم ابتكار مادة مركبة مدعمة بالألياف النباتية حتي يتم صناعة ألواح الهيكل وغطاء المحرك، مع تحمل ظروف الاستخدام القاسية في رياضة المحركات.