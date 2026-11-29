في ظل تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات في المدن الإيطالية، تتجه الأنظار إلى آلاف المحال التجارية المغلقة والمهجورة باعتبارها فرصة غير تقليدية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، عبر تحويلها إلى مساكن صغيرة بتكلفة تقل في بعض المناطق عن أسعار الشقق التقليدية، في توجه لا يقتصر على إيطاليا، بل يمتد إلى عدد من الدول الأوروبية.

وتقول شبكة يورو نيوز، في ميلانو، إحدى أكثر المدن الإيطالية ارتفاعا في تكاليف العقارات، بدأ هذا التوجه يكتسب زخما مع تزايد صعوبة حصول الشباب والأسر على مساكن بأسعار مناسبة، لتتحول واجهات المتاجر المغلقة إلى مداخل لوحدات سكنية جديدة، وإن كانت محدودة المساحة ومطلة مباشرة على الشوارع أو الأفنية الداخلية للمباني.

وذكرت الشبكة الأوروبية في تقرير لها، أن المهندس الإيطالي جاكومو أوليفيري، البالغ من العمر 26 عامًا، اشترى وحدة سكنية بمساحة 38 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي الغربي من وسط ميلانو مقابل 290 ألف يورو، بعدما كان الموقع مخصصًا لمتجر لبيع الخضراوات والفاكهة.

وقال أوليفيري إنه يشعر بالراحة في مسكنه، مشيرًا إلى توافر الخدمات الأساسية بالقرب منه، ومنها مخبز وصالة رياضية ومحطة وقود.

ولم يكن متجر الخضراوات الوحيد الذي تغير استخدامه في الشارع نفسه، إذ جرى أيضًا تحويل مقهى ومتجر للخياطة إلى وحدات سكنية، في مؤشر على تنامي هذا النوع من الاستثمارات العقارية.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق الإسكان الإيطالية، بالتزامن مع تراجع النشاط التجاري وإغلاق أعداد كبيرة من المتاجر خلال السنوات الماضية، بفعل أزمات اقتصادية متلاحقة، شملت أزمة الرهن العقاري، وأزمات الديون السيادية، وجائحة كورونا، والحروب.

ووفق بيانات ، تصل تكلفة المتر المربع في بعض المناطق التجارية بميلانو إلى نحو نصف تكلفة المتر في العقارات السكنية، ما يجعل تحويل المحال المغلقة إلى مساكن خيارًا جاذبًا للمشترين والمستثمرين الباحثين عن بدائل أقل تكلفة.

كما تراجع عدد العقارات المسجلة باعتبارها محالًا تجارية في المدينة بنسبة 6% خلال عشر سنوات، ويُعزى جانب من هذا الانخفاض إلى تغيير استخدامات بعض العقارات وتحويلها إلى أغراض أخرى.

غير أن تحويل المحال التجارية إلى مساكن لا يتم بصورة تلقائية، إذ يخضع لاشتراطات قانونية وفنية تتعلق بصلاحية العقار للسكن، فضلًا عن الرسوم والإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير الاستخدام.

وساعد القانون الإيطالي رقم 105 لسنة 2024، الذي حوّل مرسوم «إنقاذ المنازل» إلى قانون، في تبسيط بعض إجراءات تغيير استخدام العقارات بين الفئات التخطيطية المختلفة، مع تحديد الحد الأدنى من الاشتراطات اللازمة لصلاحية الوحدات للسكن.

وتشمل هذه الاشتراطات مساحة لا تقل عن 20 مترًا مربعًا للفرد الواحد و28 مترًا مربعًا لشخصين، وارتفاعًا للأسقف لا يقل عن 2.40 متر، إلى جانب معايير صحية أخرى، مع ترك بعض المتطلبات الإضافية للوائح الإقليمية والبلدية والقواعد المنظمة للمباني السكنية المشتركة.

وتشمل تكاليف التحويل رسوم البنية التحتية الحضرية، التي تأخذ في الاعتبار اختلاف احتياجات الوحدة السكنية عن المحل التجاري السابق من حيث الخدمات البلدية واستهلاك الطاقة وإنتاج النفايات.

وفي ميلانو، تقترب هذه الرسوم في معظم الحالات من الصفر، سواء في وسط المدينة أو خارجها، نتيجة ارتفاع الرسوم المفروضة على المحال التجارية مقارنة بالمساكن. ومع ذلك، قد تصل تكاليف الإجراءات الإدارية لتغيير الاستخدام إلى عدة آلاف من اليوروهات، وتشمل الرسوم البلدية ورسوم السجل العقاري وأتعاب الفنيين المتخصصين، فضلًا عن رسوم مرتبطة بأعمال التجديد.

أما في روما، فتخضع عمليات تحويل المحال التجارية والمخازن السابقة إلى مساكن لرسوم إضافية وقيود تنظيمية، خصوصًا بالنسبة للعقارات الواقعة في الطوابق الأرضية أو داخل المركز التاريخي للمدينة.

ولا تقتصر أهمية هذا التوجه على توفير وحدات سكنية إضافية، بل تمتد إلى محاولة إعادة استغلال الأصول التجارية غير المستخدمة، والحد من الخسائر الناجمة عن تراجع الأنشطة التجارية في المدن الإيطالية.

وأظهر مسح أجرته جمعية «كونفكوميرتشيو»، وجود ما بين 458 ألفًا و460 ألف وحدة تجارية شاغرة في إيطاليا، بما يعادل 16.9% من إجمالي المحال التجارية، وتتركز النسبة الأكبر منها في المتاجر الصغيرة غير المتخصصة في بيع المواد الغذائية.

وسجلت معدلات إغلاق متاجر الملابس والأحذية والأدوات المنزلية، إلى جانب صالونات التجميل وتصفيف الشعر، أكثر من 20%، بينما تجاوزت النسبة 34% لدى وكالات السفر، مع ارتفاع معدلات الإغلاق في جنوب البلاد مقارنة بالشمال.

وتشير التقديرات إلى أن الإغلاق النهائي لهذه المحال يكبد الاقتصاد الإيطالي خسائر تتجاوز 4 مليارات يورو سنويًا، ما يعزز أهمية إعادة توظيف المساحات التجارية الشاغرة، سواء بتحويلها إلى مساكن أو مرافق عامة، أو توفير حوافز لتشجيع أنشطة تجارية جديدة على استغلالها.

ولا تعد إيطاليا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتجه إلى إعادة استخدام العقارات التجارية وغير السكنية لمواجهة نقص المساكن، إذ تتبنى دول أخرى سياسات لتسهيل تحويل المباني غير المستغلة إلى وحدات سكنية، وإن اختلفت طبيعة المشروعات والقواعد المنظمة من دولة إلى أخرى.

ففي البرتغال، جرى تبسيط الإجراءات القانونية لتحويل المحال والمكاتب والمرائب إلى مساكن، بهدف زيادة المعروض العقاري، وشجعت هذه الإصلاحات بعض الملاك والمستثمرين على إعادة توظيف المساحات التجارية في المدن الكبرى.

وفي إسبانيا، تحول استخدام المحال والمكاتب والعقارات غير السكنية في أغراض الإسكان من ظاهرة محدودة إلى خيار آخذ في الانتشار، إذ أطلقت خلال النصف الأول من عام 2025 مشروعات لتحويل عقارات غير سكنية، تشمل المكاتب والمتاجر، بمساحة إجمالية تجاوزت 137 ألف متر مربع، وفقًا لصحيفة «إل باييس».

أما في فرنسا، فيمثل تحويل العقارات غير السكنية إلى مساكن جزءًا من توجه حكومي يستهدف زيادة المعروض السكني وإعادة استخدام المباني غير المستغلة، وتشمل هذه العمليات المكاتب والمحال التجارية والفنادق وبعض المرافق العامة، وفقًا لتقرير صادر عن «بنك الأقاليم» التابع لمؤسسة «صندوق الودائع والأمانات» العامة.

وفي ألمانيا، أصبح تحويل المكاتب والعقارات التجارية إلى مساكن إحدى الأدوات المستخدمة لمواجهة نقص الوحدات السكنية، حيث أطلقت الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية والبناء عام 2026 برنامج «من التجاري إلى السكني»، بتمويل يبلغ 300 مليون يورو.

وتعكس هذه التجارب توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو الاستفادة من المباني والمساحات غير المستغلة باعتبارها أحد الحلول الممكنة لأزمة الإسكان، بدلًا من الاعتماد حصرًا على بناء مشروعات سكنية جديدة، وإن ظل نجاح هذه الحلول مرتبطًا بمدى ملاءمة العقارات للسكن، وتكلفة تحويلها، والضوابط التي تضمن عدم تحولها إلى وسيلة للمضاربة العقارية أو التوسع في الإيجارات قصيرة الأجل على حساب توفير مساكن مستقرة.