أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دراسة إضاءة بعض أجزاء الطرق الرئيسية الواقعة داخل المدن، في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الرؤية على الطرق، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن خطة الإضاءة ستشمل المناطق المهمة على الطرق الرئيسية داخل المدن، وفي مقدمتها الكباري وأماكن عبور المشاة، إلى جانب بعض القطاعات التي تستدعي توفير إضاءة إضافية.

وأشار إلى أن الطرق الرئيسية خارج المدن لا تكون مضاءة في مختلف دول العالم، ويُعتمد فيها على العواكس المرورية لتحديد مسارات الطريق، لافتًا إلى أن الطريق الدائري يُعد طريقًا داخليًا يشهد حركة كثيفة للمركبات، وكان مضاءً بالكامل بنسبة 100% أثناء حادث الحريق الأخير، كما أنه مضاء حاليًا.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة ستعمل على دراسة الأجزاء التي تحتاج إلى إضاءة على الطرق الرئيسية الواقعة داخل المدن، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بشأن تحسين عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق.

وأكد أن تطبيق خطة إضاءة هذه المناطق سيبدأ بنهاية الأسبوع الجاري.