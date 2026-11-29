أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق حظي بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الساعة، منذ اللحظات الأولى لوقوعه، مع التوجيه بتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

تفعيل غرف العمليات والأزمات

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تحركت فور تلقي البلاغ عن الحادث، وجرى تفعيل غرف العمليات والأزمات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة، إلى جانب استدعاء الفرق الطبية المتخصصة وفرق الانتشار السريع.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء تابع بدوره تطورات الحادث بصورة مستمرة، بالتزامن مع التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأوضح عبدالغفار أن جهود الدولة لم تقتصر على عمليات الإنقاذ والإسعاف وتقديم الرعاية الطبية، وإنما امتدت إلى التعامل مع جثامين الضحايا واستكمال إجراءات التعرف على هوياتهم، بالتعاون مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي.

أولويات التحرك الحكومي

وشدد على أن توفير الرعاية الطبية للمصابين ومساندة أسر الضحايا كانا على رأس أولويات التحرك الحكومي منذ بداية الحادث.