كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل توزيع مصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق على المستشفيات، موضحًا أن الوزارة بدأت بإخلاء المصابين إلى أقرب 3 مستشفيات من موقع الحادث، وهي الشيخ زايد التخصصي، والوراق المركزي، وإمبابة العام.

نطاق استقبال المصابين

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن نطاق استقبال المصابين امتد بعد ذلك ليشمل مستشفيات شبرا العام، والشيخ زايد آل نهيان، والمنيرة العام، وفقًا لاحتياجات التعامل الطبي مع الحالات.

وأضاف أن المستشفيات استقبلت في الدقائق والساعات الأولى نحو 26 مصابًا، توزعوا بواقع 10 حالات بمستشفى إمبابة العام، و7 حالات بالشيخ زايد التخصصي، و3 حالات بالوراق المركزي، و3 حالات بشبرا العام، وحالتين بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وحالة واحدة بمستشفى المنيرة العام.

وأوضح عبدالغفار أن بعض المصابين لم يصلوا إلى المستشفيات من خلال سيارات الإسعاف، حيث تولى بعض المواطنين نقلهم بسياراتهم الخاصة، ومن بينهم حالتان وصلتا إلى مستشفى قصر العيني، وهو ما تسبب في تغير أعداد الحالات التي جرى حصرها خلال الساعات الأولى.

وأشار إلى أن الوزارة تعاملت مع الأعداد المتغيرة من خلال متابعة مستمرة لحظة بلحظة، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالمصابين والوفيات.