قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ٣٣٣٠ سيارة نقل مواد بترولية نفذت في عام ٢٠٢٤ مليون ٤٦٢ ألف رحلة.

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث طريق الدائري بالوراق،داعيًا أن يتغمد الله رحمته للضحايا.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة تقف صف واحد خلف أسر الضحايا ولن تتأخر في تقديم أي دعم لهم في أى وقت.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم لأسر الضحايا والمصابين مشيرا إلي أنه وجه بحصر كامل لجميع الخسائر الذي تسبب به الحادث وتعويض كامل للضحايا لافتا أن الرئيس تابع تلفونيًا مع جميع المسئولين لحظة بلحظة لمعرفة تداعيات الحادث .

وأضاف أن هناك تكاتف مع جميع المسئولين للتعامل مع هذا الحادث مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع الحادث بصورة فورية من خلال غرف العمليات.