أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة نجحت في القضاء على معظم النقاط السوداء التي كانت تشهد تكرار وقوع الحوادث على الطرق، مشيرًا إلى استمرار متابعة أي حوادث جديدة وتحليل أسباب وقوعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

دراسة أسباب وقوع كل حادث

وأوضح وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تتعامل مع مواقع الحوادث من خلال دراسة أسباب وقوع كل حادث على حدة، والعمل على معالجة أوجه القصور التي قد تكون وراء وقوعه، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف أن التعامل مع النقاط السوداء لا يتوقف عند الإجراءات التي جرى تنفيذها، بل يستمر بصورة دورية، حيث يتم فحص المواقع التي تشهد حوادث جديدة وتحديد أسبابها والعمل على معالجتها.