جدد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (أونسكو) التزامه الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المكتب - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد - ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتوفير الحماية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد عنف المستوطنين وعمليات التهجير وتوسع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار المكتب إلى أهمية احترام وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين على نطاق واسع ودون أي عوائق، مضيفا: "ستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الكرامة والعدالة ومستقبل يسوده السلام والأمن، بما في ذلك العمل على تحقيق حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ويحل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، وذلك بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوقه المشروعة.