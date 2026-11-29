ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيله أدنى مستوى منذ عام، ليعوض جزءا كبيرا من خسائره التي سجلها خلال الأسبوعين الماضيين، من تعافي سعر أونصة الذهب العالمي.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى 3653 دولارًا، بعد ما شهد هبوطًا حادًا دفع الأسعار إلى ما دون 3500 دولار للأوقية.

وصعد سعر جرام الذهب في مصر متأثرًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر إلى 5800 جنيه مقارنةً بـ 5420 جنيهًا أقل سعر له وصل له الشهر الجاري.

ويبقى سعر بيع الذهب في مصر أعلى من السعر العادل بأكثر من 170 جنيهاً للجرام عيار 21، وهو الأمر الناتج عن تزايد كبير في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ما أدى إلى تأخر في التسليم للعملاء، ومع تزايد الطلب تكونت فجوة سعرية.

أسعار الذهب اليوم

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأحد 29-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سجّل سعر الذهب عالميًا الآن 3653 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5800 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6629 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 46.400 ألف جنيه.

وحذّرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.



