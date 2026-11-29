كشف الفنان والمنتج هشام جمال، عن تفاصيل من إطلالته خلال مشاركته في حفل GQ Men of the Year 2026، الذي أُقيم للمرة الأولى في مصر داخل سينما راديو، مشيرًا إلى ارتدائه ساعة تعود للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

ونشر هشام جمال، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حضوره الحفل، موضحًا سر رفع أكمام قميصه، ليكشف عن الساعة التي ارتداها، والتي كانت من مقتنيات العندليب الأسمر.

وكتب هشام جمال في منشوره: «إذا كنتم تتساءلون عن سبب رفع أكمام قميصى، فهذه ساعة عبد الحليم حافظ»، موجّهًا الشكر لعائلة العندليب على ثقتها ومنحه الساعة ليرتديها فى تلك الليلة».

ويأتي ظهور هشام جمال بالساعة بعد ساعات من ظهور زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر خلال الحفل نفسه، وهي ترتدي مقتنيات شخصية تعود للفنانة الراحلة شادية.

ليلى أحمد زاهر

وكانت حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على إحياء ذكرى وفاة الفنانة المصرية الكبيرة شادية، التي توافق 28 نوفمبر، بكلمات مؤثرة عبّرت خلالها عن مدى حبها وإعجابها بتاريخها الفني، كاشفة عن تفاصيل مشاركتها في اختارت الظهور بقطع من المقتنيات الشخصية للفنانة الراحلة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لإطلالتها خلال الحفل، وكشفت أنها ارتدت مجوهرات وفروة من المقتنيات الشخصية للفنانة شادية، في تجربة وصفتها بأنها أشبه بالحلم، خاصة أن هذه القطع تحمل قيمة تاريخية وإنسانية كبيرة، وترتبط بواحدة من أبرز نجمات الفن المصري.

وأعربت ليلى عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدة أن ارتداء جزء من مقتنيات شادية الشخصية جعلها تشعر بأنها قريبة، ولو بجزء بسيط، من تاريخها الفني الكبير.

وقالت ليلى أحمد زاهر في رسالتها: «النهارده 28 نوفمبر، ذكرى وفاة النجمة المصرية شادية، اللي بالنسبالي من أحلى وأجمل الممثلات والمطربات اللي جت في تاريخ مصر، وإن تجيلي الفرصة ألبس حاجة من مقتنياتها الشخصية وأكون قريبة ولو بجزء من تاريخها في هتفضل ذكرى غالية على قلبي طول عمري».

وأضافت معربة عن امتنانها لعائلة الفنانة الراحلة: «شكراً جداً لعيلتها الجميلة إنهم ادوني الفرصة إني أعيش اليوم ده وأنا لابسة مقتنيات شخصية وغالية عليهم بالشكل ده»، كما وجهت دعوة لجمهورها ومحبي شادية لتذكرها بالدعاء، قائلة: «وياريت نفتكرها كلنا بالدعاء».