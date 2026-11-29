جدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تأكيد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على التزام الهند بتحقيق السلام في المنطقة، ودعم تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر.

وقال مودي، في رسالة بهذه المناسبة، إن دعم الهند للشعب الفلسطيني يظل ثابتًا، وإن التزام بلاده برفاهيته وازدهاره وتنميته، إلى جانب العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، لم يتغير رغم الظروف الصعبة والتحديات الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء الهندي أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ ثابتة، وأن مواقف نيودلهي وتحركاتها ظلت متسقة على مدار سنوات طويلة، موضحًا أن الهند تسعى إلى أن تكون شريكًا موثوقًا في تحقيق تطلعات فلسطين التنموية، من خلال شراكة تنموية تمثل محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية، وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها.

وشدد مودي على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الطريق نحو التوصل إلى حلول دائمة ومستدامة للصراع، مؤكدًا دعم بلاده حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وأشار إلى ترحيب الهند بتزايد الدعم الدولي لهذا التوجه، والذي تجسد، بحسب رسالته، في إعلان نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة «بريكس».

وفيما يتعلق بالتطورات الإنسانية، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن قلقه إزاء الأعباء الثقيلة التي خلفها الصراع على المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة موحدة لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأوضح مودي أن نهج الهند يجمع بين الالتزام السياسي والشراكة العملية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم مشروعات التنمية وبناء القدرات في فلسطين، فضلًا عن استمرار مساندة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي وصف خدماتها بأنها حيوية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن بلاده ملتزمة بإحداث تغيير مستدام في حياة المتضررين من الصراع، مشيرًا إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبصورة مستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستعادة الحياة الطبيعية.

وفي سياق متصل، شدد مودي على ضرورة إدانة الإرهاب، داعيًا إلى جعل إعادة الإعمار والتنمية محورًا رئيسيًا لجهود المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء الهندي رسالته بالتعبير عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالسلام والازدهار والرفاه، وللمنطقة بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.