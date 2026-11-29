كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، محذرة من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الساعة الثالثة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

تفاصيل حالة الطقس في مصر

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على مناطق من السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ورأس بناس، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى احتمالية تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على بعض المناطق.

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، خاصة السلوم وصحراء مطروح.

وناشدت الهيئة المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الصادرة عنها.