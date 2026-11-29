شهدت الحلقة الثانية، من منافسات المرحلة الثانية بالموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، مواجهة قرآنية قوية بين 6 متسابقين، أسفرت عن تأهل 5 منهم إلى المرحلة الثالثة؛ 4 وفقًا لمجموع درجات التقييم، فيما حُسم المقعد الخامس بمنافسة فاصلة بين متسابقين تساويا في الدرجات، انتهت باختيار لجنة التحكيم لأحدهما بالإجماع.

وتصدر المتسابقان عبدالرحمن محمد أبو فايد و حسن الأصمعي الترتيب بحصول كل منهما على 274 درجة، فيما جاء المتسابق محمد عبدالرحمن الخولي في المركز التالي بمجموع 273 درجة، ثم المتسابق يوسف الصواف بـ 272 درجة، ليحجز الأربعة مقاعدهم في المرحلة المقبلة.

فيما حصل المتسابق محمود غرابة على 271 درجة، بينما حصل المتسابق محمد أبو ليلة على 270 درجة، لتكون بينهما منافسة فاصلة أظهرت تميزًا في الأداء وإتقانًا للتلاوة، أسفرت عن فوز المتسابق محمد أبو ليلة بإجماع أصوات لجنة التحكيم، ليكتمل عدد المتأهلين إلى المرحلة الثالثة.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» رسالته في اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وإبراز ثراء مدارس التلاوة وتنوع ألوان الأداء، من خلال منافسات تحتفي بإتقان أحكام التلاوة وجمال الصوت وحسن الأداء، وتسهم في تقديم جيل جديد من القراء المتميزين.