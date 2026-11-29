كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين "مستقلين دراجة نارية"؛ لقيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة في أحد الشوارع بدمياط.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد)، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 4 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو، هيدرو" – 2 فرد خرطوش – سلاح أبيض – الدراجة النارية "الظاهرة بمقطع الفيديو بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.