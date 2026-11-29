فتح الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حساب الإفريقي التونسي بهدف دون رد في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا باب التساؤلات حول قدرة الفريق الأبيض على استعادة مكانته القارية والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.

ونجح الزمالك في تحقيق بداية إيجابية تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال بعدما حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية بفضل هدف الأنجولي شيكو بانزا الذي سجله في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ليمنح فريقه انتصارا مهما أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي.

بداية إيجابية.. ولكن الاختبار لم ينتهِ

يمثل الفوز على الإفريقي دفعة معنوية مهمة للاعبي الزمالك خاصة أن مباريات دور المجموعات تحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية منذ الجولة الأولى من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة.

وظهر الزمالك بصورة منظمة خلال فترات من المباراة ونجح في استغلال تقدمه المبكر كما أظهر دفاع الفريق تماسكا أمام محاولات المنافس للعودة في النتيجة ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ورغم أهمية الانتصار، فإن الفريق لا يزال مطالبا بتطوير بعض الجوانب الهجومية خاصة فيما يتعلق باستغلال الفرص وترجمة السيطرة إلى أهداف إضافية حتى لا يجد نفسه تحت ضغط المنافسين في المباريات المقبلة.

معتمد جمال أمام اختبار إثبات الذات

تضع الجماهير البيضاء امالا كبيرة على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال من أجل إعادة الاستقرار الفني للفريق، واستغلال العناصر المتاحة بالشكل الأمثل مع منح الفرصة للاعبين القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

ويحتاج الزمالك خلال المرحلة المقبلة إلى الحفاظ على نفس الروح القتالية إلى جانب تطوير الأداء الجماعي والتعامل بواقعية مع طبيعة المنافسات الأفريقية التي تختلف حساباتها عن مباريات الدوري المحلي.

مولودية الجزائر ويانج أفريكانز.. الطريق نحو التأهل

لن تكون مهمة الزمالك سهلة في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني حيث تنتظر الفريق مواجهات قوية تتطلب التركيز وعدم التفريط في النقاط.

ويأتي الاختبار المقبل أمام مولودية الجزائر خارج الأرض، يوم 4 ديسمبر قبل مواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثالثة، وهي مباريات ستكشف بشكل أكبر عن قدرة الفريق الأبيض على التعامل مع الضغوط والمنافسة على صدارة المجموعة.

حلم اللقب الأفريقي يعود إلى الواجهة

لم يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2002 بعدما حقق اللقب على حساب الرجاء المغربي ومنذ ذلك الوقت ظل الحلم الأفريقي حاضرا لدى جماهير القلعة البيضاء التي تنتظر عودة فريقها إلى منصات التتويج القارية.

ويبقى الفوز على الإفريقي خطوة أولى في مشوار طويل لكنه يمنح الفريق بداية يحتاج إليها من أجل استعادة الثقة وبناء حالة من الاستقرار الفني والمعنوي.