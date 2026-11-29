أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما، جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن حكمت فرج محمد قط (60 عاماً) مساء اليوم، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في بلدة مادما جنوب نابلس.

وبحسب إفادات شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن حكمت قط وأثناء عملية الاقتحام أطلق الجنود النار داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة أحد جنود الاحتلال عن طريق الخطأ، وإصابة صاحب المنزل بأربع رصاصات.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على عدد من أفراد العائلة الموجودين داخل المنزل من نساء ورجال فيما جرى نقل الجندي المصاب بواسطة طواقم إسعاف نجمة داود الحمراء.

فيما جرى نقل المواطن القط الى احد مشافي نابلس ليتم الاعلان عن استشهاده هناك.

ولم تتضح بعد الملابسات الكاملة للحادثة في انتظار صدور معلومات رسمية إضافية حول ظروف استشهاد المواطن وإصابة الجندي.