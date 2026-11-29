قال إيفان يواس، مستشار المركز الوطني الأوكراني، إن روسيا بدأت عدوانها على أوكرانيا وفق خطوات تشبه ما اتبعه الزعيم النازي أدولف هتلر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن هناك أوجه تشابه بين تحركات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسياسات التي انتهجها هتلر في تلك الفترة.

وأضاف يواس، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه شارك قبل أيام في ندوة حول الحروب الحديثة والحرب الهجينة في أوروبا، وطرح خلالها مقارنة بين بوتين وهتلر من حيث الخطوات التي اتبعها الأخير قبل اندلاع الحرب.

وأوضح أن هذه الخطوات شملت محاولة استمالة السياسيين وإجبار شعوب على مغادرة أراضيها، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تصدتا لتحركات هتلر في ذلك الوقت.

وانتقد يواس التصريحات التي تصف بوتين بأنه رجل جيد أو صديق، مستشهدًا بوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بأنه صديقه.

وأكد أن الأوكرانيين ضحايا للهجوم الروسي، معربًا عن أسفه لاعتبار البعض أن ما يحدث أمر جيد.