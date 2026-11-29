أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يتضمن قواعد واضحة تحكم التعامل مع مياه النيل، ويحفظ حقوق ومصالح دولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن استعداد بلاده للتفاوض مع مصر والسودان تأتي بعد نحو 13 عامًا من المناقشات، مؤكدًا أن الموقف المصري يقوم على التوصل إلى حل توافقي يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن مصر والسودان شاركتا في مفاوضات بواشنطن، وكانتا تنتظران الوصول إلى اتفاق، لافتًا إلى أن المطالب المصرية واضحة ومشروعة، وأن اتفاقًا كان جاهزًا للتوقيع، متسائلًا عن جدوى العودة إلى مفاوضات جديدة في ظل ما وصلت إليه المسألة.

وفيما يتعلق بالتحركات المصرية السودانية، وصف المتحدث باسم الخارجية الاجتماع الرباعي الذي جمع وزيري الخارجية والري في البلدين بالقاهرة قبل نحو 3 أسابيع، بأنه بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أعقبت الاجتماع عكست بوضوح موقف الدولتين.

وشدد على أن إلحاق أي أضرار جسيمة بمصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، أمر غير مقبول، وأن البلدين سيتخذان إجراءات قانونية في مواجهة ذلك، مؤكدًا وضوح الموقف المصري وثباته في الدفاع عن حقوقه المائية.

وفي سياق آخر، تطرق السفير نادر زكي إلى التعاون مع الحكومة الصومالية بشأن المنافذ القائمة، مؤكدًا أن الحلول التوافقية متاحة لمعالجة الملفات العالقة، وأن التعاون يحقق مصالح جميع الأطراف، خاصة في ظل تعدد الخدمات والأنشطة المرتبطة بالمنافذ، ومنها الشحن والتفريغ والنقل البري والحاويات.

وكشف عن طرح أفكار خلال محادثات عُقدت في تركيا، من بينها إتاحة وجود للصومال في أحد المنافذ، إلا أن المشاورات لم تسفر عن اتفاق، مؤكدًا إمكانية البناء على الحلول المطروحة دون اللجوء إلى إجراءات أحادية أو فرض تواجد إجباري.