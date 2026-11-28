اندلع حريق، مساء اليوم، فى منزل يحتوي على غرفة كبيرة لتخزين الفحم، بجوار مسجد سيدي أبو العباس بمدينة قوص، جنوب قنا، دون وقوع إصابات بين السكان.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بجوار مسجد سيدي أبو العباس بمدينة قوص، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، مدعومة بسيارتين للإطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بين الأهالى.

وتبين أن المنزل يحتوي على غرفة كبيرة مخصصة لتخزين الفحم، الأمر الذي ساهم في اشتعال النيران داخل المكان، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات نشوب الحريق، والوقوف على أسبابه.



