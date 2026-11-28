نظم مجمع إعلام قنا بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة قنا، ندوة تثقيفية بعنوان "مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. بين الاكتفاء الذاتي والتصدير"ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بالمشروعات القومية، تحت شعار "وعي يحمي وإعلام يبني" برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة كلية الزراعة جامعة قنا، حيث استهدفت طلبة وطالبات الفرقة النهائية بالكلية، وحاضر فيها الدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة السابق، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور رأفت شيبت، عميد الكلية، والدكتور عبد العزيز شيبة، وكيل الكلية لشئون الطلاب، وأدارت الندوة رحاب عبدالبارى، مسئولة البرامج بمجمع إعلام قنا.

وأوضح الدكتور عصام الدين عبد الهادي، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة قنا، بأن مشروع مستقبل مصر بدأ باستهدف استصلاح مليون وخمسون ألف فدان، ثم توسع المشروع ليصل إلى أربعة ونصف المليون فدان، لافتاً أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق عائد اقتصادي مستدام عن طريق بناء منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتخزين والتسويق تحت شعار "زراعة مستدامة- دخل أكبر‐ مياه أقل- إنتاجية أعلى".

التحديات الزراعية

وأشار العميد السابق لكلية الزراعة، إلى تحديات الزراعة والأمن الغذائي التي دعت الدولة إلى التفكير في تنفيذ مشروع مستقبل مصر ومنها: محدودية الرقعة الزراعية مقارنة بالزيادة السكانية، وارتفاع الطلب على الاستهلاك بما يؤدي إلى زيادة الفجوة بينه وبين الإنتاج، ثم محدودية الموارد المائية مما يستوجب رفع كفاءة استخدامها، وتشمل التحديات كذلك الاعتماد على الاستيراد خاصة في السلع الاستراتيجية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية.



وأضاف عبدالهادى، بأن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تتمثل في زيادة المساحة المنزرعة، وتعزيز الأمن الغذائي، والوصول لمنتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، ودعم الصادرات، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة.

مقومات المشروع

وأشار العميد السابق لكلية الزراعة، إلى أن المقومات الطبيعية والفنية للمشروع تبدأ بالموقع الجغرافي من حيث القرب من الدلتا والطرق والمحاور الرئيسية والأسواق الكبرى ومنافذ التصدير، كذلك نوعية التربة والأراضي من حيث القوام والملوحة، ثم البنية الأساسية التي تشمل الطرق والكهرباء ومحطات الرفع وأماكن التخزين، موضحاً بأن مصادر المياه على رأسها نهر النيل، إضافة للمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي بعد إعادة تدويرها ومعالجتها.

وعن المتطلبات التي تجعل المنتج الزراعي قابلاً للتصدير أكد عبدالهادى، أنها تشمل الجودة العالية بمواصفات واشتراطات واضحة، ومكافحة الآفات، والالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وتطوير محطات الفرز والتعبئة، ورفع كفاءة الري والإنتاجية المائية، وتوافر بدائل المغذيات والمخصبات.

وبالأرقام أشار العميد السابق لكلية الزراعة، بأن مشروع مستقبل مصر نجح في توفير ٨١٠٠ جهاز ري محوري، و١٥٠٠ منفذ بيع، ٥٠٠ ألف صومعة للتخزين، ٣٦٠ ألف فرصة عمل، وأن المراحل المتقدمة من المشروع تستهدف الوصول إلى تركيب محصولي متوازن، واختيار أصناف عالية الإنتاجية، وتحسين خواص التربة وكفاءة الأسمدة، والتوسع في الزراعة التعاقدية، مع التركيز على إدارة المياه والتصنيع والتصدير والبحث العلمي.





