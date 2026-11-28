شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الهرم حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بكميات من الردة، ما تسبب في إعاقة جزئية لحركة المرور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، لمعاينة الواقعة والعمل على تسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين انقلاب السيارة المحملة بالردة على الطريق، دون إصابات بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.