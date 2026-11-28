تمكنت الجهات المختصة من ضبط شاب بعدما أقدم على التعدى على شقيقه الأصغر وإصابة والدته وشقيقته بسلاح أبيض سكين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية يفيد بإقدام شخص على الاعتداء على أسرته بأكملها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن مصرع شقيقه الأصغر وإصابة والديه وشقيقته بطعنات في مناطق متفرقة بالجسم.

ضبط

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة ، وتبين بالفحص والتحريات الأولية، اعتداء شاب مدمن على أسرته باستخدام سلاح أبيض مما أدى لوفاة شقيقه الأصغر سيف. أ. خ، وإصابة والديه وشقيقته بطعنات وتم نقلهم بواسطة الأهالي لتلقي العلاج اللازم بمستشفى إدفو المركزي ،وتم ضبط المتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.