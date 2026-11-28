قال الدكتور عمرو الليثي رئيس لجنه الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة ، إن التاريخ قد يختلف حول قرارات الزعماء ، لكنه لا يستطيع تجاهل عظمة من صنعوا أحداثه وأن الرئيس أنور السادات لم يستطيع أحد إنكار عبقريته وإن اختلفوا معه في بعض قراراته ولهذا قام الكونجرس الأمريكى بتكريم اسم السادات بحضور رسمى وأفراد من أسرته ، بطل حرب قاتل من أجل شرف الأمة وكصانع سلام من أجل مستقبلها .

وأضاف الليثى :"أنه على مدار ما يقرب من ثلاثين عامًا، ومن خلال أربعمائة حلقة من برنامجه «اختراق»، الذى قدمه على شاشة التلفزيون المصرى، وتمتع بمساحة واسعة من الحرية والجرأة فى كشف الحقائق وتصحيح الروايات التاريخية ومناقشة أكثر القضايا حساسية ، كانت للرئيس الراحل أنور السادات مساحة استثنائية فى رحلتى الإعلامية ، حيث سجل عنه ما يقرب من 35 حلقة، بدأت بتفاصيل اغتياله، وامتدت إلى حرب أكتوبر واتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، واستمع خلالها إلى شهادات تاريخية من كبار قادة العالم الذين عاصروه، وشخصيات صنعت معه أحداثًا غيرت وجه المنطقة".

واستطرد الليثي في عرض روايات زعماء العالم مثل هنرى كيسنجر الذي قال إن السادات من أذكى الحكام الذين قابلهم، بينما اعترف جوزيف سيسكو قائلًا: «لقد خدعنا السادات فى حرب أكتوبر».. أما بريجنيف، فقد وصفه بأنه رجل يعرف ماذا يريد وكيف يصل إليه.وحكى له الرئيس الأمريكى جيمى كارتر كيف حزم السادات حقائبه فى كامب ديفيد، وقرر الرحيل بعدما شعر بمماطلة مناحم بيجن، وكيف استوقفه كارتر مستندًا إلى صداقتهما، ووعده بمعالجة الموقف.

كما فاجأه الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بقوله إنه صفق للسادات عندما أعلن أمام مجلس الشعب عزمه زيارة إسرائيل ، وكان يجلس بجواره الدكتور مصطفى خليل، رغم عدم استطاعة عرفات المشاركة فى مؤتمر مينا هاوس الذي استهدف منه السادات انهاء الصراع العربي الاسرائيلي وبناء مستقبل مستقر لمنطقه الشرق الاوسط .

كما حكى الدكتور بطرس غالى كيف طلب السادات منه خطابا بالإنجليزية، ثم فاجأ الجميع بإلقائه بالعربية.

واستطرد الليثى " كانت شهاداتهم، رغم اختلاف مواقعهم ومواقفهم، تلتقى عند حقيقة واحدة: أن السادات امتلك ذكاءً سياسيًا استثنائيًا وشجاعة اتخاذ القرار ".

كما كان للرئيس السادات جوانبه الانسانيه حيث كشفت السيدة جيهان السادات وأبناؤه رقية وجمال وراوية عن جوانب إنسانية مؤثرة لرجل عاش بين معارك السياسة ودفء الأسرة.