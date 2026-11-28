كشفت هنا تامر عبد السلام، ابنة أمين الشرطة تامر عبد السلام، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل رحلة البحث عن والدها عقب الحادث، مؤكدة أن الأسرة قضت يوم الأربعاء كاملًا في التنقل بين المستشفيات دون العثور عليه، قبل أن تتعرف على هويته ضمن الضحايا المجهولين بمستشفى العجوزة مساء الخميس، من خلال مطابقة البصمة الوراثية DNA.

ابنة أمين الشرطة تروي رحلة البحث عنه بعد حريق الوراق

وقالت هنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الأسرة لم تتمكن من العثور على والدها طوال يوم الأربعاء، رغم انتقالها إلى مستشفيات العجوزة وإمبابة العام والوراق، موضحة أنهم بحثوا أيضًا في الجهات الطبية التابعة للشرطة، اعتقادًا منهم بأنه ربما نُقل إلى أحد مستشفيات وزارة الداخلية بحكم عمله.

وأضافت أن الأسرة ظلت تبحث عن والدها دون الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن مكانه أو حالته الصحية، في الوقت الذي تلقت فيه رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يزعمون وجوده في مستشفيات مختلفة، من بينها مستشفى إمبابة العام ومستشفى بولاق الدكرور.

وأوضحت أن بعض هذه الرسائل تضمنت معلومات غير صحيحة عن أماكن وجود والدها، ما زاد من معاناة الأسرة، قائلة إن أصحابها كانوا يلعبون بأعصابهم، خاصة أنها كانت قد نشرت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه.

تحليل DNA يكشف مصير والدها بين المجهولين

وأشارت هنا إلى أن شقيقها كريم تامر، الذي يصغرها بعام واحد، استُدعي إلى مصلحة الطب الشرعي، بعدما فشلت الأسرة في العثور على والدها، حيث أُبلغ بأن الجهات المختصة ستأخذ منه عينة بصمة وراثية DNA لمقارنتها بعينات الضحايا مجهولي الهوية، للتأكد مما إذا كان والدهم من بينهم أم لا.

وأضافت أن يوم الأربعاء مر دون التوصل إلى أي نتيجة، وسط تمسك الأسرة بالأمل في العثور عليه حيًا، بعدما تلقت نصيحة بالدعاء له، على أمل أن يكون مصابًا لكنه غير قادر على التحدث أو التعريف بنفسه.

وقالت إن الأسرة كانت تتمنى أن تتلقى خبرًا يفيد بأن والدها مصاب، وليس من بين المتوفين مجهولي الهوية، وهو ما جعلها تعيش حالة من القلق والترقب طوال فترة البحث.

وكشفت أن مساء الخميس، في نحو الساعة التاسعة، تلقت الأسرة إخطارًا بأن نتائج مطابقة البصمة الوراثية لـ29 حالة لم تتطابق مع العينة، ولم يتبقَّ سوى حالتين مجهولتين، وطلبوا منهم الدعاء بألا يكون والدها من بينهما.

وأوضحت أن نتيجة المطابقة كشفت في النهاية أن والدها كان من بين الحالتين المتبقيتين، لتكتشف الأسرة أنه أحد الضحايا المجهولين الذين عُثر عليهم في مستشفى العجوزة، بعد يومين من البحث والتنقل بين المستشفيات.

وأكدت أن والدها ظل مجهول الهوية طوال هذه الفترة، حتى حسمت نتائج تحليل البصمة الوراثية مصيره، لتنتهي رحلة البحث التي بدأت منذ وقوع الحادث يوم الأربعاء.

هنا تؤكد صحة صورة والدها وهو يحاول إنقاذ المواطنين

وتطرقت هنا إلى الصورة المتداولة لوالدها وهو يركض على الطريق وقت وقوع الحادث، مؤكدة أن الصورة تعود إليه بالفعل، وأن أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين في موقع الحادث، ولم يكن من المصابين، تواصل معها وأكد أنه شاهده بالمواصفات نفسها التي وصفتها له.

وأضافت أن هذا الشخص أخبرها بأنه رأى والدها يركض على الطريق محاولًا إنقاذ المواطنين ومساعدة الآخرين، مشيرة إلى أن والدها كان يؤدي عملًا إنسانيًا في اللحظات الأخيرة من حياته.

وعلقت على ما فعله والدها قائلة: «هو بينقذ الناس، ربنا اختاره»، مؤكدة أنه كان معروفًا بمساعدة الآخرين في حياته اليومية، وأن تصرفه خلال الحادث يعكس شخصيته وما اعتاد عليه من شهامة ومساندة للناس.