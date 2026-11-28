أعرب عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد إزاء حادث الوراق، الذي أثار حالة واسعة من الحزن بين المصريين، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يكون هذا الحادث آخر الأحزان التي تشهدها مصر.

عماد متعب: حادث الوراق أثر في نفوس المصريين

وقال عماد متعب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، ببرنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة أون سبورت، إن الحادث تسبب في حالة كبيرة من الحزن والأسى، مؤكداً أن حجم المأساة ترك أثراً نفسياً صعباً على الجميع.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «حادث الوراق جعل الواحد مالوش نفس يعمل أي حاجة، ويا رب تكون آخر الأحزان اللي تعيشها مصر، وربنا يرحم الشهداء ويشفي كل المصابين».

رسالة شكر من عماد متعب للمواطنين

وحرص عماد متعب على توجيه الشكر للمواطنين الذين سارعوا إلى مساعدة المصابين وتقديم يد العون للمتضررين من الحادث، مشيداً بالمواقف الإنسانية التي ظهرت خلال الأزمة، رغم عدم وجود معرفة شخصية بين المتطوعين والضحايا.

وأكد أن المواطن المصري يظهر دائماً معدنه الأصيل في الأوقات الصعبة، وأن مشاهد التضامن والتكاتف التي صاحبت الحادث تعكس روح المحبة والتعاون التي يتميز بها الشعب المصري، خاصة في مواجهة الأزمات والمواقف الإنسانية الصعبة.

عماد متعب يشكر الأشقاء العرب على دعمهم

كما وجه نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الشكر إلى الأشقاء العرب الذين حرصوا على تقديم الدعم والمساندة للمصابين وأسر الضحايا، مؤكداً تقديره لكل المبادرات الإنسانية ومظاهر التضامن التي ظهرت عقب الحادث.

واختتم متعب حديثه بالتأكيد على أهمية التكاتف في مثل هذه الظروف، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين