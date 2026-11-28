

أعلن التلفزيون السوري، الجمعة، مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين، جراء اعتداء مسلح استهدف دورية أمنية في محافظة دير الزور شرقي البلاد، في أحدث هجوم يستهدف عناصر الأجهزة الأمنية السورية خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين، دون الكشف عن حصيلة نهائية للإصابات أو تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الاعتداء والجهة المسؤولة عنه.





ويأتي الحادث في ظل تكرار الهجمات المسلحة التي تستهدف مواقع ودوريات تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في مناطق سورية مختلفة، لا سيما في شمال شرقي البلاد وشرقها، حيث تشهد بعض المناطق نشاطا لخلايا مسلحة تنفذ هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.

وكانت محافظة الحسكة قد شهدت، الأربعاء 25 نوفمبر، هجوما استهدف نقطة أمنية في حي مشيرفة، وأسفر عن مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أعلنته السلطات السورية.



ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم الأخير في دير الزور، كما لم تعلن جهة مسؤوليتها عنه، فيما تظل المعلومات المتاحة بشأن تفاصيل العملية محدودة.