بكت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء، متأثرة بتداعيات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربة عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا وفقدان عائلات لذويها، ومؤكدة أن مشاهد الحادث وما خلفه من مآسٍ إنسانية أصابتها بوجع كبير، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المأساة كشفت عن مواقف بطولية تعكس شهامة المصريين وتكاتفهم.

لميس الحديدي تشيد بشهامة المصريين في حادث الوراق

وقالت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنها تشعر بحزن شديد بسبب أعداد الوفيات وما خلفه الحادث من مآسٍ إنسانية، مضيفة: «حزينة مصر أوي على الوفيات، أنا موجوعة جدًا وأنا بكلمكم، لأننا أمام عائلات فقدت ذويهم، وفي ناس راحت».

وأشارت إلى أن الحزن يعم البلاد بسبب ما حدث، لكن وسط هذه المأساة ظهر أبطال قدموا مواقف اتسمت بالجدعنة والشهامة، مؤكدة أن هذه التصرفات تستحق التقدير والإشادة.

واستعرضت عددًا من المواقف الإنسانية التي شهدها الحادث، من بينها تضحية شخص بنفسه لإنقاذ طفل، وأمين الشرطة الذي ركض على الطريق لتحذير المواطنين ومطالبتهم بالعودة، إلى جانب الشباب الذين تحركوا لإرجاع الناس وإنقاذهم، فضلًا عن المواطنين الذين قدموا أموالًا لدعم المتضررين، وآخرين تبرعوا بالدم لمساعدة المصابين.

وأكدت أن هذه المواقف تمثل بصيص أمل وسط المأساة التي خلفها الحادث، قائلة: «وسط كل الضلمة دي في نور»، مشيدة بما أظهره المصريون من تكاتف ومساندة للمتضررين، سواء من الرجال أو النساء.

وأضافت: «جدعان أوي المصريين دول، بجد، أنا بحبهم زي ما بحب البلد دي»، مؤكدة أن المصريين يستحقون الكثير، وأن ما قدموه من مواقف إنسانية يعكس أصالة المجتمع وشهامة أبنائه.

وناشدت الحديدي الجميع حماية هؤلاء الأشخاص والحفاظ عليهم، قائلة: «أرجوكم احموهم وحافظوا عليهم»، مشددة على أن المواقف التي شهدها الحادث، سواء من خلال إنقاذ المواطنين أو مساندة المصابين وأسر الضحايا، تستحق التقدير.

لميس الحديدي: «إحنا مش بنتبرع لإخواتنا»

وشددت الإعلامية على أن المساعدات المالية المقدمة لأسر الضحايا والمصابين لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تبرعات من طرف لآخر، وإنما باعتبارها دعمًا متبادلًا بين أبناء المجتمع الواحد، قائلة: «إحنا مش بنتبرع لإخواتنا، هذا دعم المصري للمصري، المواطن لشقيقه».

وأوضحت أن الجميع يمر من الطريق الذي شهد الحادث، وأن ما حدث كان من الممكن أن يتعرض له أي مواطن، مضيفة أن الحادث قد يصيب أي شخص دون سابق إنذار، وهو ما يستدعي الوقوف بجانب المتضررين ومساندتهم.

وأشارت إلى أن كل مواطن يستطيع المشاركة بما يقدر عليه، بداية من 5 جنيهات وصولًا إلى المبالغ الكبيرة التي يقدمها القادرون، مؤكدة أن الدعم يمكن أن يأتي من داخل مصر أو خارجها، وداعية الله أن يجازي كل من يساهم في مساندة أسر الضحايا والمصابين خيرًا.

وأكدت أن قيمة هذه المساعدات لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تعكس التضامن بين المصريين ومساندة بعضهم بعضًا في أوقات المحن، سواء من خلال المساهمات المالية أو التبرع بالدم أو التدخل لإنقاذ الآخرين.

الحديدي: مصر تحتاج إلى الانضباط والالتزام بالقانون

وفي سياق حديثها عن تداعيات الحادث، أكدت الحديدي أن المصريين يتمتعون بالشهامة والطيبة، وأن مصر تتميز بأهلها، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مزيد من الانضباط والتنظيم في السلوكيات والالتزام بالقانون.

وشددت على أهمية الحفاظ على النماذج الإيجابية التي ظهرت خلال الحادث، مجددة إشادتها بكل من خاطر بنفسه لإنقاذ الآخرين، والشباب الذين تحركوا لمساعدة المواطنين، وكل من قدم دعمًا لأسر الضحايا والمصابين.