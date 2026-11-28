في وقت تتباهى فيه إسرائيل بمنظومتها الأمنية وقدراتها على فرض السيطرة، تكشف وقائع متلاحقة في مدينة تل أبيب عن تصاعد المخاوف الأمنية داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما لم تعد المنازل ملاذاً آمناً لسكانها، مع تزايد عمليات الاقتحام والسرقة، ووصول بعض اللصوص إلى غرف النوم بينما أفراد الأسر بداخلها.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن ارتفاع عمليات اقتحام المنازل في تل أبيب، مشيرة إلى أن الشرطة تلقت 180 بلاغاً عن سرقة شقق سكنية منذ بداية عام 2026 وحتى منتصف نوفمبر، مقابل 161 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 12%.

ومن بين الوقائع التي رصدها التقرير، اقتحام لص شقة سكنية في شارع مازيه وسط تل أبيب، أثناء نوم صاحب المنزل وزوجته وابنتيهما الصغيرتين في الغرفة نفسها، حيث تمكن المتسلل من التجول داخل الشقة والاستيلاء على أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية دون أن يشعر به أفراد الأسرة.

ولم يكتشف الزوجان الواقعة إلا بعد الاستيقاظ، عندما لاحظا اختفاء حقائبهما وبعض المقتنيات، ليتبين أن شخصاً غريباً دخل منزلهما بينما كانا نائمين على بعد أمتار قليلة منه.

ووصف صاحب المنزل ما حدث بأنه أشبه بفيلم رعب، معرباً عن مخاوفه من احتمال استيقاظ إحدى طفلتيه أثناء وجود اللص داخل الشقة.

اللصوص يقتحمون المنازل في وضح النهار

ولا تقتصر المخاوف على عمليات السرقة الليلية، إذ نقل التقرير شهادات لسكان تعرضوا لمحاولات اقتحام خلال ساعات النهار، من بينهم سيدة اكتشفت اختفاء مفتاح منزلها أثناء نومها، قبل أن تفاجأ في وقت لاحق بشخص يحاول دخول شقتها مجدداً باستخدام المفتاح الجديد، ما دفعها إلى مواجهته والاستغاثة بالجيران.

كما رصد التقرير واقعة أخرى في تل أبيب، تتعلق بمتهم مدان سابقاً في جرائم جنسية، يُدعى آدم ياسين، إذ تشير لائحة الاتهام المقدمة ضده إلى ملاحقته شابة في العشرينيات من عمرها قبل اقتحام منزلها واغتصابها، ثم عودته بعد نحو أسبوعين إلى المنزل نفسه وارتكاب فعل فاضح بحقها، قبل أن تتمكن من إبعاده.

وفي واقعة أخرى، تعرضت سيدة تبلغ من العمر 85 عاماً لعملية سطو عنيفة في أحد شوارع المدينة، وفقاً لما أورده التقرير.

ارتفاع الاعتقالات.. لكن البلاغات لا تعكس حجم الظاهرة

وأظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الاعتقالات المرتبطة بجرائم اقتحام المنازل في نطاق شرطة اليركون بنسبة 37%، من 46 حالة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 63 حالة خلال العام الجاري.

كما ارتفع عدد لوائح الاتهام من 38 إلى 39، فيما زاد عدد طلبات الحبس حتى انتهاء الإجراءات من 26 إلى 27.

لكن التقرير أشار إلى أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، في ظل إحجام بعض المتضررين عن تقديم بلاغات، إما بسبب محدودية قيمة المسروقات أو لعدم اعتقادهم بأن الشرطة ستتمكن من ضبط الجناة واستعادة ممتلكاتهم.

ووصل الأمر إلى أن الشرطة الإسرائيلية باتت تتابع مجموعات محلية على موقع فيسبوك، من بينها مجموعة «Secret Tel Aviv»، لرصد شكاوى السكان بشأن السرقات والاقتحامات، ومحاولة الوصول إلى ضحايا لم يتقدموا ببلاغات رسمية، وكذلك التعرف على أصحاب الممتلكات المشتبه في سرقتها.

مخاوف أمنية تتجاوز الخسائر المادية

ونقل التقرير عن مسؤول استخباراتي وشرطي في محطة وسط تل أبيب، بن غولدبيرغ، أن اللصوص ينقسمون إلى مجموعتين؛ الأولى تضم لصوصاً يبحثون عن فرص عشوائية لاقتحام المنازل، بينما تعمل المجموعة الثانية بصورة أكثر تنظيماً، من خلال مراقبة تحركات السكان ودراسة مواعيد خروجهم وعودتهم واختيار الوقت المناسب لتنفيذ عمليات السرقة.

وأشار إلى أن المباني القديمة وضعف وسائل الحماية في بعض الشقق، إلى جانب طبيعة الكثافة السكانية وتنوع التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، تجعل تل أبيب هدفاً جاذباً لجرائم الممتلكات.

وفي مواجهة هذه الوقائع، يطالب التقرير السكان بتشديد إجراءات تأمين المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وعدم ترك المفاتيح خارج الشقق، فضلاً عن الإبلاغ عن جميع حالات الاقتحام حتى وإن لم تسفر عن سرقة ممتلكات ذات قيمة كبيرة.

وتكشف هذه الشهادات والأرقام عن أزمة تتجاوز فقدان الأموال والمجوهرات، لتصل إلى تراجع شعور السكان بالأمان داخل منازلهم، بعدما أصبح احتمال وجود شخص غريب داخل الشقة أثناء نوم أصحابها مصدر قلق يومي، في مشهد يطرح تساؤلات حول قدرة الشرطة الإسرائيلية على احتواء تصاعد جرائم الاقتحام والاعتداءات داخل واحدة من أبرز المدن الإسرائيلية.