أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لدوري ORA وذلك طبقًا للائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.



وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والزمالك :

إيقاف محمود حمدي محمود حمودة، لاعب فريق الزمالك، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة وادي دجلة والاتحاد :

إيقاف إبراهيم محمد عبد الحكيم البهنسي، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة الأهلي وبيراميدز :

إيقاف مروان عطية فهيم غلاب، لاعب فريق الأهلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وليد الكرتي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مباراة زد أف سي وأبو قير للأسمدة:

إيقاف سيف الدين علي محمد، لاعب فريق أبو قير للأسمدة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة مباراة سموحة والبنك الأهلي :

إيقاف سمير فكري محمد أحمد لاعب فريق سموحة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف بابا بادجي، لاعب فريق سموحة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ايتد جيكو سمادو، لاعب فريق سموحة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف علي حمدي محمود علي، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود صابر محمد سرحان، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب والقناة :

إيقاف أيمن شعبان متولي، مدرب فريق القناة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة غزل المحلة وبتروجيت :

إيقاف حازم محمد محمد إبراهيم، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو جمعة أحمد محمد، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.