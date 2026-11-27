قررت النيابة العامة حبس عاطل وطالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب اتهامه بسرقة الحمام من “غية” خاصة بهما، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، بعدما اتهماه بسرقة الحمام، وتطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب والطعن باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصاباته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاحين الأبيضين المستخدمين في الاعتداء.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.