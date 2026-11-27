أعلنت ليتوانيا، اليوم توقيع عقد لشراء 100 مركبة قتالية مدرعة للمشاة من طراز CV90 MkIV Nordic Edition، سويدية الصنع، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار يورو، في خطوة تستهدف تحديث قدرات القوات البرية وتعزيز جاهزية الجيش في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة شمال وشرق أوروبا.

ووقّع وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس الاتفاق خلال مراسم أُقيمت في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن برنامج شراء مشترك تشارك فيه خمس دول هي ليتوانيا والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا، بهدف توحيد مواصفات المعدات العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة للدول المشاركة.

وقال كاوناس إن قيمة الصفقة تشمل، إلى جانب المركبات، حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية وقطع الغيار والتدريب والصيانة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المركبات يُتوقع تسليمها إلى ليتوانيا بحلول عام 2030، بينما تسعى الحكومة إلى استكمال تسليم كامل العدد خلال الفترة نفسها، رغم أن الشركة المصنعة أبدت تحفظات بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.

وتتضمن الصفقة جوانب صناعية واقتصادية، إذ اتفقت ليتوانيا مع شركة «BAE Systems Hägglunds» السويدية على تصنيع بعض مكونات المركبات داخل البلاد، وتجميع جزء منها، وتطوير قدرات محلية للصيانة والدعم الفني، بما يتيح مشاركة الشركات الليتوانية في سلاسل التوريد ويوفر فرص عمل جديدة.

وتنتمي مركبات CV90 إلى فئة مركبات القتال المجنزرة المخصصة لنقل ومساندة قوات المشاة، وتتميز بالحركة على الطرق الوعرة ومستويات الحماية والتسليح، فيما تمثل النسخة MkIV أحدث تطورات هذه العائلة، مع تحديثات في أنظمة القيادة والإلكترونيات وقدرات الحركة.

تأتي الصفقة في إطار خطة ليتوانيا لتطوير قواتها المسلحة وتشكيل فرقة عسكرية وطنية بحلول عام 2030، مع تعزيز التنسيق العملياتي مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو».