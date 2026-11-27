أشاد الإعلامي مصطفى بكري بموقف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانه تخصيص 43 مليون جنيه لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس مشاعر التضامن والأخوة، وأن الحزن على ضحايا الحادث طال المستشار تركي آل الشيخ مثلما طال كل مصري.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المبلغ المخصص يتضمن 30 مليون جنيه لأسر المتوفين و13 مليون جنيه للمصابين، معرباً عن استيائه من حملات الهجوم التي تعرض لها المستشار تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من تقدير موقفه الإنساني.

وأضاف أن بعض الأصوات التي هاجمت آل الشيخ تسعى إلى الإضرار بالعلاقات المصرية السعودية، مؤكداً أن هذه الحملات لا تعبر عن الضمير الشعبي المصري، ولا تتفق مع طبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار بكري إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على الأخوة والمواقف المتبادلة، لافتاً إلى أن مصر لا تنسى مواقف المملكة الداعمة لها، خاصة في الأوقات الصعبة، كما أن السعودية لا تنسى دور مصر ومكانتها.

واختتم مصطفى بكري حديثه بتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على مبادرته الداعمة لأسر الضحايا والمصابين، داعياً إلى وقف الحملات التي تستهدف العلاقات بين البلدين، وعدم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى مواقف التضامن الإنساني.