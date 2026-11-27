أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان، بعدما حاولت عبور المياه الإقليمية عقب مغادرتها ميناء بندر عباس الإيراني، في محاولة وصفتها واشنطن بأنها انتهاك للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن السفينة تجاهلت تحذيرات متكررة أصدرتها القوات الأمريكية، ما دفع طائرة عسكرية أمريكية إلى إطلاق ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة، وأدت إلى تعطيل نظام الدفع الخاص بها ومنعها من مواصلة الإبحار.

وأوضحت أن السفينة المستهدفة تحمل اسم «M/V Pacific Archer»، وترفع علم دولة بالاو، وهي سفينة شحن تجارية، مؤكدة أن أفراد الطاقم المدني لم يتعرضوا لأي إصابات جراء العملية.

وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تواصل تطبيق الحصار البحري المفروض على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للتعليمات الأمريكية، بينما عطلت ست سفن أخرى رفضت الانصياع للتحذيرات.

ودعت القيادة المركزية جميع السفن العاملة في خليج عُمان والمناطق القريبة من مضيق هرمز إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوات الأمريكية، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الرامية إلى فرض القيود على حركة السفن المرتبطة بإيران.

تأتي الواقعة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الحصار البحري، الذي يمثل أحد أبرز ملفات المواجهة بين البلدين، وسط مخاوف من انعكاساته على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط.