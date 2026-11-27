أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت خلال الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل مواطنين إيطاليين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات التي وصفتها بأنها «غير مقبولة ولا يمكن تبريرها».

وأعربت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان صدر اليوم الجمعة، عن تضامن فرنسا الكامل مع السلطات في البحرين والكويت وإيطاليا، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا.

وأكدت فرنسا تمسكها الراسخ بسيادة شركائها في المنطقة وسلامة أراضيهم وأمنهم، فضلا عن حماية السكان المدنيين، وفقا للقانون الدولي.

ودعت باريس جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي تحركات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد عسكري جديد.

كما جددت دعمها للجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بإعادة إرساء سلام دائم في المنطقة.