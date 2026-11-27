في مفاجأة قد تثير اهتمام جماهير برشلونة وريال مدريد، كشفت سجلات تصويت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جوائز الكرة الذهبية عن اسم لاعب واحد فقط من ريال مدريد حصل على صوته، رغم المنافسة التاريخية بين الناديين الإسبانيين على مدار سنوات طويلة.

ويتعلق الأمر بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يمثل الاستثناء الوحيد في اختيارات ميسي للاعبين المرتبطين بالنادي الملكي، وفق سجلات التصويت المنشورة على الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، في مفارقة لافتة بالنظر إلى العلاقة التنافسية التي ارتبطت بمسيرة النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

بيلينجهام يحظى بتقدير ميسي 3 مرات

اختار ميسي اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة شابة، ومنحه المركز الثالث في التصويت خلال 3 نسخ متتالية أعوام 2021 و2022 و2023.

وكان بيلينجهام يلعب ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال نسختي 2021 و2022، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في يونيو 2023، ليحصل على صوت ميسي للمرة الثالثة على التوالي، وهذه المرة بعدما أصبح لاعباً في صفوف الفريق الإسباني.

ويشارك ميسي، باعتباره أحد الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، في التصويت على جائزة أفضل موهبة شابة، وهي المشاركة التي لم يتخلف عنها منذ إطلاق التصويت في نسخته عام 2021.

اختيارات ميسي تنحاز لمواهب برشلونة

وتكشف سجلات التصويت عن اتجاه واضح لدى ميسي نحو اختيار اللاعبين المرتبطين ببرشلونة، إذ تضمنت قائمته أسماء عدد من المواهب التي ظهرت أو تألقت داخل النادي الكتالوني، أبرزها بيدري وجافي ولامين جمال وباو كوبارسي.

وفي نسخة 2021، اختار ميسي بيدري ونونو مينديز وجود بيلينجهام، بينما تضمنت اختياراته في 2022 أسماء جافي ونونو مينديز وبيلينجهام، وفي عام 2023 وضع جمال موسيالا وبيدري وبيلينجهام ضمن قائمة ترشيحاته.

وخلال النسخ الثلاث التالية، منح ميسي المركز الأول للامين جمال في أعوام 2024 و2025 و2026، كما تضمنت اختياراته أسماء باو كوبارسي وديزريه دوي وأليخاندرو جارناتشو وإبراهيم مازة.

ميسي لم يصوت لأي لاعب من ريال مدريد في الكرة الذهبية الرئيسية

وعلى الرغم من اختياره بيلينجهام في تصويت المواهب الشابة، فإن سجلات التصويت الخاصة بجائزة الكرة الذهبية الرئيسية تشير إلى أن ميسي لم يمنح أي صوت للاعب من ريال مدريد خلال الفترة التي شارك فيها بالتصويت بين عامي 2011 و2015، بصفته قائداً لمنتخب الأرجنتين، بما في ذلك غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو.

ويظل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما حصدها 8 مرات خلال أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.