أعلن منظمون، أن ليونيل ميسي سيشارك في مباراة تكريم كارلوس تيفيز زميله السابق في منتخب الأرجنتين لكرة القدم المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

واعتزل تيفيز، الملقب "بالأباتشي"، عام 2022 ليسدل الستار عن مسيرة حافلة شهدت لعبه لأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وقال اللاعب (42 عاما)، الذي أنهى مسيرته في نادي طفولته بوكا جونيورز، العام الماضي إنه يرغب في مشاركة ميسي وكريستيانو رونالدو زميله السابق في مانشستر يونايتد ضد بعضهما البعض خلال مباراة تكريمه.

وكتب المنظمون على تطبيق إنستجرام أمس الخميس "سيكون شرفا حقيقيا لنا الترحيب بأفضل لاعب في العالم في الرقصة الأخيرة للأباتشي".

وبين اللاعبين الآخرين الذين تأكد مشاركتهم في المباراة، التي ستقام على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز، ريو فرديناند وسيرجيو أجويرو ولياندرو باريديس وجيانلويجي بوفون ومارتن باليرمو.