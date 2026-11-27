تشهد حالة الطقس في مصر استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها الطبيعية، وسط فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتحذيرات من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة الحرارة قادمة من جنوب أوروبا، وتمر على البحر المتوسط، ما يسهم في اعتدال الأجواء نهارًا وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارًا

وأوضحت منار غانم، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الطقس يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، لتظل حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلًا، في ظل استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية.

فرص سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق

وأشارت المتنبئ الجوي إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة ولا تتجاوز نحو 10%.

ولفتت إلى احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة، قد تحجب جزءًا من أشعة الشمس، مع فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت من استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، وتشغيل كشافات الشبورة والالتزام بتعليمات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة خلال الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار.

منخفض جوي يضرب البلاد بداية الأسبوع

وكشفت منار غانم عن تغيرات مرتقبة في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر، ما يؤدي إلى بداية موجة من التقلبات الجوية.

وأوضحت أن هذه الحالة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الساحلية، إلى جانب نشاط قوي للرياح وانخفاض درجات الحرارة، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

انخفاض الحرارة إلى 20 درجة بالقاهرة

وتوقعت المتنبئ الجوي تراجع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة تأثير المنخفض الجوي لتسجل نحو 20 و21 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل إلى ما بين 10 و12 درجة.

وأكدت أن شدة التقلبات الجوية ستختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة التأثيرات الجوية، مشيرة إلى استمرار متابعة تطورات المنخفض الجوي، لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا بكميات الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة المقبلة.