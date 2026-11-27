تُسهم شبكات المرافق الصناعية المشتركة في دعم توطين الصناعة بالعين السخنة، من خلال توفير إمدادات مستقرة للمصانع القائمة وتلبية احتياجات توسعاتها. وتُعد شبكات الغازات الصناعية مثالًا على ذلك، إذ تتيح للمنشآت الحصول على احتياجاتها عبر خطوط الأنابيب بدلًا من الاعتماد على وحدات توليد منفصلة داخل كل مصنع.

ويبرز قطاع الزجاج المسطح نموذجًا لهذا التحول، إذ بدأ في أغسطس ٢٠٢٦ إمداد منشآت إنتاجية بالنيتروجين عبر شبكة متكاملة من خطوط الأنابيب، بدلًا من وحدة توليد مخصصة داخل الموقع. ويخدم النظام خطوط الإنتاج القائمة والتوسعات الجديدة، مع إضافة معدات تخزين احتياطية لضمان استمرارية الإمدادات.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة حدود قطاع الزجاج، إذ إن قدرة المناطق الصناعية على جذب استثمارات جديدة لا تعتمد على إتاحة الأراضي وحدها، بل على جاهزية المرافق وقدرتها على مواكبة نمو الإنتاج. ويخدم تطوير هذه الشبكات توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ويعزز موقع العين السخنة مركزًا صناعيًا إقليميًا.

وقال بريان شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة «إير ليكيد مصر»، إن توسيع شبكة خطوط أنابيب الغازات الصناعية في العين السخنة يعزز موثوقية الإمدادات ويحسّن كفاءة استخدام الطاقة، ويسهم في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقية طويلة الأجل مع شركات «سان جوبان للزجاج في مصر»، لدعم توسعاتها في تصنيع الزجاج المسطح بالمنطقة.