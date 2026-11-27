في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، بما يحقق التوازن بين مسارات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وتحمل الدولة العبء الأكبر من تبعات ارتفاع الأسعار العالمية بدلًا من تحميلها على كاهل المواطنين.

ولم تعد الحماية الاجتماعية في مصر تعتمد على تقديم الدعم النقدي أو السلعي فحسب، وإنما امتدت لتصبح منظومة شاملة تجمع بين الرعاية الصحية، وتحسين خدمات التعليم، وتطوير الإسكان، وحماية كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المرأة والعمالة غير المنتظمة، والتوسع في فرص التمكين الاقتصادي، بمشاركة طيف واسع من المؤسسات: الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة، والمحافظات، والمجالس القومية، ومؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، بالاضافة إلى الجامعات المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، في مسيرة وطنية موحدة تستهدف صون كرامة الإنسان المصري وتحسين حياته اليومية.

ويتناول هذا التقرير مكونات ملف الحماية الاجتماعية في مختلف مساراته، بدءًا من التكليفات الرئاسية، والرؤية الحكومية، مرورًا بالإطار الوطني للحماية الاجتماعية، ونتائج المنتدى الدولي "حماية 2026"، وحتى الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والأمنية والمجالس القومية، في صورة منظومة واحدة تعمل لخدمة الإنسان في كل مراحل حياته.

أولًا: التوجيه الرئاسي.. الحماية الاجتماعية أولوية دائمة للدولة

ويقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، فقد كانت توجيهاته المتواصلة، هي الإطار العام الذي تتحرك في داخله الحكومة ومؤسسات الدولة كافة، لتوسيع مظلة الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية،

وانطلاقاً من الحرص الدائم للرئيس السيسي على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، عملت الدولة على تحمل الجزء الأكبر من الزيادة في الأسعار العالمية للسلع والخدمات، حتى لا تنعكس تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية الدولية على المواطن المصري بشكل مباشر، وهو ما تجسد في الحفاظ على الدعم التمويني والخبز، ومواصلة مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب رفع المنح والتعويضات والأجور بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتجلى حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال عدد من التكليفات المباشرة التي صدرت تحت مظلته، ومنها:

- التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرة "فرحة مصر" وإطلاق نسختها الثانية.

- رعاية كبار السن وتوسيع القوافل الطبية وفرق الرعاية المنزلية وإنشاء مجمعات جديدة لدور رعاية المسنين والعمل على إصدار بطاقة "المسن الأولى بالرعاية".

- الاهتمام برعاية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي، والتوسع في مراكز الإرشاد النفسي للأطفال.

- دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بما يساعد على تمكين المرأة المصرية من العمل.

- التوسع في إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان بجميع المحافظات.

- توجيهات عيد العمال في 30 أبريل 2026 برفع تعويضات الوفاة وإصابات العمل، لتوفير حماية مالية أكبر لأسر العمال.

- التوجيه برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ المقدمة للعاملين

وتشكل هذه التكليفات خارطة طريق عملية تحول الرؤية الرئاسية إلى برامج تنفيذية محددة ومؤشرات أداء تضمن ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أثر حقيقي في حياة المواطنين.

ثانيًا: الرؤية الحكومية.. مسؤولية أصيلة للدولة لا منحة مؤقتة

رؤية متكاملة لبناء الإنسان

وتقوم الرؤية الحكومية في ملف الحماية الاجتماعية على أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي أو السلعي فقط، وإنما تمتد إلى توفير الرعاية الصحية، وتحسين خدمات التعليم، وتطوير الإسكان، وحماية كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، ودعم المرأة والعمالة غير المنتظمة، والتوسع في فرص التمكين الاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحماية الاجتماعية ليست منحة مؤقتة، بل مسؤولية أصيلة للدولة تستند إلى الدستور والقانون، وتستهدف صون كرامة الإنسان وتعزيز قدرته على الحياة، مشددًا على أن رؤية الحكومة تتجاوز تقديم الدعم المباشر، لتشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وبناء مجتمع قادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

مساران متكاملان لمصاحبة الإصلاح الاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق مسارين متكاملين، يتمثل الأول في تطوير الاقتصاد وتعزيز القدرات الإنتاجية، والثاني في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان وتمكينه وتوفير فرص العمل، بما يضمن مصاحبة الإصلاح الاقتصادي بمسار اجتماعي داعم للفئات الأكثر احتياجًا، حتى لا يتحمل المواطن أعباء الإصلاح وحده، بل تجد الحكومة دائمًا الحلول التي تخفف عنه الأعباء المعيشية.

متابعة مستمرة وآليات تنفيذية

ويحرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة ملف الحماية الاجتماعية بصورة مستمرة، من خلال اجتماعات دورية مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمراجعة البرامج القائمة، واستعراض المستهدفات، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومخرجات منتدى مصر 2026، ووضع آليات تنفيذية ومؤشرات أداء تضمن تحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتحسين كفاءة توجيه الموارد، وتطوير قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

التكليفات الرئاسية في الاجتماعات الدورية

وخلال اجتماعاته لمتابعة الملف، استعرض رئيس الوزراء آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية ومخرجات منتدى مصر 2026، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة ومؤشرات أداء.

وفي هذا الإطار.. وجه بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مبادرة "فرحة مصر" وإطلاق نسختها الثانية، مع استهداف دعم 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي (2026 - 2027)، وصولًا إلى 6 آلاف حالة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في مشروع "مودة.. تربية.. مشاركة" لتعزيز الوعي الأسري والتنشئة السليمة.

كما تابع خطط التوسع في رعاية كبار السن، من خلال القوافل الطبية، وإتاحة فرق "رفيق المسن" للرعاية المنزلية، وإنشاء 6 مجمعات جديدة لدور رعاية المسنين، واستهداف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030، فضلًا عن العمل على إصدار بطاقة "المسن الأولى بالرعاية"، لتوفير خدمات صحية واجتماعية وتيسيرات في المواصلات والرعاية المنزلية، وإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

رعاية الأطفال والدعم النفسي ومكافحة الإدمان

وفي إطار الاهتمام برعاية الأطفال وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، تابع رئيس الوزراء التوسع في مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، واستحداث دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، مع استهداف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

كما تضمنت المتابعة دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج "تكافل وكرامة"، بما يساعد على تمكين المرأة المصرية من العمل، والتوسع في إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان بجميع المحافظات بحلول 2030، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز "عزيمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن تعزيز برامج الوقاية من الإدمان في الجامعات ومراكز الشباب والمدارس، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات "ديارنا" خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم الأسر المنتجة ويتيح فرصًا لتسويق منتجاتها.

تطوير منظومة الدعم وضمان توافر السلع الأساسية

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وضمان توافر السلع الأساسية، شدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، والتنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" لضمان استمرار توافر المخزون، إلى جانب بدء تجربة تطبيق الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، مع استمرار مبادرة خفض أسعار السلع، بما يحمل الدولة الفارق بين الأسعار العالمية والأسعار المقدمة للمواطن.

كما وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب متابعة مشروع "مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال" الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة تعليم فني.

منظومة متكاملة عبر مراحل الحياة

وتتسع جهود الحكومة لتشمل منظومة متكاملة من التدخلات التي تستهدف حماية المواطن عبر مختلف مراحل حياته، حيث تتكامل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" مع الدعم التمويني والخبز، ومنظومة التأمينات والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن جهود حماية العمالة غير المنتظمة والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة، في توجه نحو تعزيز الوقاية من المخاطر، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوسيع فرص العمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وصون كرامة المواطن.

ثالثًا: الإطار الوطني والمنتدى الدولي "حماية 2026".. 45 برنامجًا و13 مليون أسرة

تدشين الإطار الوطني للحماية الاجتماعية

ولم يعد اتساع مظلة الدعم النقدي وحده معيارًا لقياس نجاح سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، إذ تتجه الدولة إلى مرحلة جديدة تستهدف بناء منظومة متكاملة، تجمع بين تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير فرص الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والمتغيرات الاقتصادية.

وكشفت مناقشات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية "حماية 2026"، الذي عقد بالعاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملامح هذا التحول، من خلال تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، واستعراض نتائج البرامج القائمة، ومناقشة آليات تطويرها واستدامة تمويلها، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ويمثل تدشين الإطار الوطني، الذي أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاح المنتدى، خطوة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين مختلف البرامج والتدخلات الحكومية، بعدما رصد الإطار 45 برنامجًا وخدمة للحماية الاجتماعية، وحدد خمس أولويات للعمل المستقبلي، في اتجاه بناء منظومة تتكامل فيها سياسات الدعم النقدي والتعليم والصحة والتغذية والتشغيل والتأمينات والرعاية الاجتماعية، وفقًا لاحتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم.

"تكافل وكرامة".. من اتساع التغطية إلى قياس الأثر

وتقدم تجربة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" مؤشرات على تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، إذ بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقه 8.3 مليون أسرة، فيما تستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتشير البيانات إلى تخارج أكثرمن 2.2 مليون أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعها، فيما تجاوزت قيمة التمويلات الموجهة لبرامج التمكين الاقتصادي 13 مليار جنيه.

وتبرز أهمية نموذج "الدعم النقدي بلس" (Cash Plus)، الذي يربط المساعدات النقدية بخدمات إضافية تشمل التعليم والصحة والتغذية والتدريب وفرص العمل، بما يعالج مسببات الفقر، وليس فقط تداعياته المباشرة.

الحماية الاجتماعية استثمار اقتصادي

ومن أبرز القضايا التي طرحها المنتدى إعادة النظر في مفهوم الإنفاق على الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارًا ذا عائد اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد بند للإنفاق العام، ووفقًا لنتائج دراسات البنك الدولي التي استُعرضت خلال المنتدى، فإن كل جنيه يتم تحويله عبر برامج الدعم، يولد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي، وهو ما يعكس أثر التحويلات النقدية في تنشيط الاقتصادات المحلية ودعم الطلب على السلع والخدمات، كما بلغت نسبة الانتظام في التعليم بين المستفيدين من البرنامج 94%، فيما بلغت نسبة الالتزام بالمتابعة الصحية 92%، بما يعكس ارتباط الدعم النقدي بالاستثمار في الأجيال الجديدة والحد من انتقال الفقر بين الأجيال.

13 مليون أسرة.. البيانات تعيد تشكيل الاستهداف

ويحتل التحول الرقمي موقعًا محوريًا في تطوير المنظومة، إذ يضم السجل الاجتماعي بيانات 13 مليون أسرة، مستندًا إلى الربط مع 27 قاعدة بيانات حكومية، إلى جانب العمل الميداني لنحو 15 ألف رائدة اجتماعية، وتتيح هذه البنية المعلوماتية فرصًا لتطوير آليات الاستهداف، ورصد التغيرات في أوضاع الأسر، وتوجيه التدخلات وفقًا لطبيعة الاحتياجات، فضلًا عن دعم قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات، مع بقاء الاستفادة الكاملة مرتبطة بالتحديث المستمر للبيانات ودقتها وحماية خصوصية المواطنين وإتاحة آليات فعالة للتظلم.

التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية

ويبرز التمكين الاقتصادي كأحد أهم مسارات المرحلة المقبلة، من خلال الربط بين الأسر المستفيدة من الدعم وفرص التدريب والتشغيل والتمويل وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سجلت منصة "تمكين" أكثر من 964 ألف مشروع، فيما تطرح الدولة نموذجًا يقوم على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

وعكست مناقشات المنتدى اتساع مفهوم الحماية الاجتماعية ليشمل اقتصاد الرعاية (Care Economy)، باعتباره مجالًا يجمع بين تقديم الخدمات الاجتماعية وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويمتد إلى خدمات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، أظهرت نتائج حصر الحضانات في مصر وجود 48 ألفًا و225 حضانة، تضم نحو 1.77 مليون طفل، بما يوفر قاعدة معلوماتية للتخطيط للتوسع في خدمات الطفولة المبكرة ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.

رابعًا: الأزهر والأوقاف.. منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والإنسانية

أدوار اجتماعية تتجاوز الرسالة الدينية

وتضطلع مؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بأدوار اجتماعية وإنسانية واسعة، تتجاوز نطاق الرسالة الدينية والدعوية، من خلال برامج متنوعة للمساعدات النقدية والعينية والرعاية الصحية والتعليمية والدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب المبادرات الإغاثية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية، بما يتكامل مع جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتعكس البيانات المعلنة خلال عامي 2025 و2026 اتساع نطاق هذه الأنشطة؛ حيث أعلن بيت الزكاة والصدقات تقديم الدعم لنحو 21 مليون مستفيد منذ إنشائه، فيما كشفت وزارة الأوقاف عن تنفيذ حزمة من الإعانات والقروض الحسنة بلغت قيمتها نحو 170.56 مليون جنيه خلال العام المالي (2025 - 2026)، استفاد منها 46 ألفًا و876 شخصًا.

ويمثل العمل الاجتماعي أحد المحاور الأساسية في رسالة الأزهر الشريف، ويعمل بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من خلال برامج متخصصة تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، مع توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية.

وقد أعلنت الدكتورة سحر نصر الأمين العام للبيت، في فبراير الماضي، تقديمه الدعم لنحو 21 مليون مستفيد منذ إنشائه، وفي مقدمته:

- برنامج "إطعام" الذي قدم دعمًا غذائيًا لأكثر من 11 مليون فرد، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي ومساندة الأسر غير القادرة.

- برنامج "سند" المعني بتوفير الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة، بمافي ذلك الأرامل والفئات الأكثر احتياجًا.

- برنامج "صحة" الذي يستهدف مساندة المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، عبر المساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية.

- برامج كفالة الأيتام وتوفير احتياجاتهم المعيشية والتعليمية، وبرنامج "همة" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المساعدة في توفير بعض متطلباتهم التعليمية والتأهيلية.

دعم التعليم والطلاب والتمكين الاقتصادي

ويقدم بيت الزكاة مساعدات للطلاب غير القادرين تشمل المصروفات الدراسية والمستلزمات التعليمية والمنح الدراسية؛ حيث سبق وقام بتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وزي مدرسي وأدوات مكتبية على الطلاب الأيتام بمختلف المحافظات ضمن حملة "إلى المدرسة"، كما شارك في المرحلة الثالثة من برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، الذي أسهم في تأهيل 150 خريجًا من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للالتحاق بسوق العمل.

وتتسع برامج المساندة لتشمل الغارمين والغارمات، من خلال المساهمة في سداد المديونيات، ومساعدة أسر السجناء، ودعم الفتيات اليتيمات وغير القادرات على توفير مستلزمات الزواج، فيما ينفذ بيت الزكاة مبادرات لتمكين المرأة المعيلة من امتلاك أدوات إنتاج توفر لها مصدر دخل، ومن بينها مشروعات توزيع ماكينات الخياطة ودعم المشروعات متناهية الصغر.

ولا تقتصر جهود الأزهر على ذلك، وإنما تمتد إلى القوافل الطبية والإغاثية التي تنفذها مؤسساته بالتعاون مع الجهات المعنية، وبمشاركة أطباء وأساتذة جامعة الأزهر، لتقديم الخدمات العلاجية والفحوصات والأدوية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وزارة الأوقاف.. إعانات وقروض حسنة ودعم غذائي

وتضطلع وزارة الأوقاف بدورها الاجتماعي من خلال الإدارة العامة للبر التي تتولى تنفيذ برامج المساعدات والإعانات والقروض الحسنة، إلى جانب مشروعات الإطعام والدعم الغذائي، ومن أبرز ما نفذته:

- مشروع "صكوك الأضاحي والإطعام" كإحدى آليات توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة.

- توزيع 250 طنًا من لحوم صكوك الأوقاف، و100 ألف حقيبة من السلع الغذائية بإجمالي 500 طن، خلال الربع الأول من عام 2026، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة "حياة كريمة" وبنك الطعام المصري.

- توزيع 100 ألف حصة من السلع الغذائية، وإقامة 27 خيمة للإفطار الجماعي على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.

وفي مجال الدعم المالي، أظهر حصاد الإدارة العامة للبر للعام المالي (2025 - 2026)، تنفيذ حزمة من القروض الحسنة والإعانات، بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليونًا و564 ألفًا و175 جنيهًا، استفاد منها 46 ألفًا و876 شخصًا، توزعت بين إعانات ومساعدات نقدية بقيمة 100 مليون و564 ألفًا و175 جنيهًا، استفاد منها 43 ألفًا و222 شخصًا، وقروض حسنة بقيمة 70 مليون جنيه، استفاد منها 3654 مقترضًا، دون فوائد أو مصروفات إدارية، وشملت الإعانات أسر العاملين المتوفين،والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحالات المرضية، والمساعدة في سداد أقساط القروض المستحقة على العاملين المتوفين، دون تحميل ورثتهم أعباء السداد، ومساندة العاملين في المحافظات الحدودية، ودعم مستفيدي معاشات نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

خامسًا: المؤسسات المسيحية.. من أبواب الكنائس إلى ميادين التنمية

منظومة متكاملة دون تمييز

ولم تعد رسالة الكنائس المصرية في خدمة المجتمع تقف عند حدود تقديم المساعدات العينية والإعانات، وإنما اتسعت لتشكل منظومة متكاملة من العمل الأهلي والتنموي، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة ومساندة المجتمعات الريفية، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية، وتتميز هذه الخدمات بأنها ليست حكرًا على أبناء الكنيسة، بل تستهدف جميع المواطنين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. من المساعدة إلى التنمية المستدامة

وتمثل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية إحدى الركائز الرئيسية للعمل المجتمعي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تأسست في 30 سبتمبر 1962 لتكون الذراع الاجتماعي والتنموي للكنيسة، وقدمت خدماتها، بنهاية عام 2022، في 44 إيبارشية، ووصلت تدخلاتها التنموية إلى 187 مجتمعًا، من خلال برامج تجمع بين الخدمات الخيرية التي تحمل اسم "أغابي"، وبرامج التنمية المستدامة التي دخلت مرحلة جديدة اعتبارًا من عام 2024، وتستهدف مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والدمج الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة البيئية.

وتتبنى الأسقفية برامج للرعاية الصحية الأولية والتوعية والوقاية، وتمتد في التعليم إلى تعليم الكبار ومحو الأمية وتحسين جودة التعليم الأساسي، إلى جانب برامج لرعاية الأطفال ودعم ذوي الإعاقة وتأهيل المتعافين من الإدمان ومساعدة الأسر في تحسين مساكنها، واهتمام خاص بالأرامل والأيتام وكبار السن والمرضى المزمنين وأسر السجناء والمتضررين من الكوارث، كما أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة للتوسع في التدريب المهني والتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، ونُفذ بموجبه ستة برامج تدريب على منهجية السلامة والصحة المهنية، استفاد منها 235 متدربًا، وتدريب 60 سيدة بمنطقة القطاوي بالقليوبية، وتنظيم 30 ندوة توعوية استفاد منها 1317 مواطنًا.

الهيئة القبطية الإنجيلية.. شراكة تنموية وفرص للعمل

وعلى امتداد أكثر من سبعة عقود، رسخت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حضورها منذ بدء تجربتها عام 1950 على يد الدكتور القس صموئيل حبيب، انطلاقًا من شعار "في طاعة الله وخدمة الإنسان"، وتستند فلسفتها برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الفقيرة والمهمشة، مع أولوية للنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتتنوع مجالات عملها بين الصحة العامة وصحة الأطفال، والتعليم، والزراعة، وتحسين مساكن الأسر الفقيرة، وحماية البيئة، ومكافحة العمى، والصحة الإنجابية، والتنمية الاقتصادية والتمويل متناهي الصغر.

الكنيسة الكاثوليكية وكاريتاس مصر

وتقدم الكنيسة الكاثوليكية نموذجًا آخر للعمل المجتمعي من خلال مكتب "دياكونيا للتنمية"، الذي يمتد نطاق عمله إلى القاهرة والإسكندرية والدلتا وعدد من المحافظات، ويشمل قطاعات الصحة والطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن والثقافة وتنمية الشباب، وتنظم الكنيسة قوافل طبية بالمناطق الشعبية تضم تخصصات متعددة، وتسهم في التعليم من خلال الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مع برامج لتدريب السيدات على حرف ومهن كتصفيف الشعر والتطريز، وإعداد القيادات المجتمعية، ومواجهة الإدمان، ودعم اللاجئين والمهاجرين وأسر السجناء.

وتبرز جمعية كاريتاس مصر بمنظومة عمل تشمل التعليم الأساسي وتعليم الكبار، والتوعية الصحية والصحة الإنجابية، ورعاية ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، ودعم المهاجرين واللاجئين، وحماية الأطفال المعرضين للخطر، والقروض الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهني من خلال مراكز متخصصة، إلى جانب برامج الصحة النفسية ورعاية مرضى الجذام وذويهم، والرعاية المبكرة للأطفال، ومساندة الأطفال بلا مأوى، بما يجسد اتساع مفهوم الخدمة الاجتماعية، ليشمل الإنسان في مختلف مراحل حياته.

سادسًا: وزارة العمل.. حماية العمالة وتحسين الأجور وتحمل الدولة للفارق

استراتيجية شاملة للعمالة

وتولي وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وضمان توفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم، لا سيما العمالة غير المنتظمة، وتتحرك الوزارة عبر مسارات متكاملة تشمل تقديم المنح والمساعدات المالية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية والصحية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز التعويضات عن إصابات العمل والوفاة والعجز، فضلًا عن مساندة العمالة في المنشآت المتعثرة، بما يضمن عدم ترك العامل وحده في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

العمالة غير المنتظمة.. 6 منح سنوية

وجرى رفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل إلى 1500 جنيه، بدلًا من 500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، تصرف في عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، ويمثل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية أحد أهم محاور الاستراتيجية، من خلال حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها ودمجها تدريجيًا في منظومة الحماية الرسمية، ويتضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التزامات واضحة بشأن حصرها وقيدها في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لها وربطها بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

صندوق إعانات الطوارئ للأعمال ورعاية المتعثرين

ويمثل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، احدى الأدوات المهمة لحماية العمال من تداعيات الأزمات الاقتصادية، وقد تقرر رفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ المقدمة للعاملين من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ولا يقتصر دور الصندوق على المساعدات المالية فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على استقرار علاقات العمل، وتجنب فقدان الوظائف، ومساندة المنشآت المتعثرة حتى تستعيد نشاطها.

الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه.. الدولة تتحمل الفارق

ووافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بدلًا من 7 آلاف جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21.4%، كما تضمن القرار تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي إلى 34 جنيهًا صافيًا، وتتولى الوزارة متابعة التنفيذ من خلال مديريات العمل في 27 محافظة وحملات تفتيشية ميدانية، بما يضمن أن تتحمل الدولة والمنشآت العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

رفع تعويضات الوفاة وإصابات العمل والعجز

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت خلال احتفالية عيد العمال في 30 أبريل 2026، جرى رفع قيمة التعويض المقرر في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بنسبة زيادة قدرها 50%؛ بهدف توفير حماية مالية أكبر لأسرة العامل المتوفى، كما شملت التوجيهات زيادة التعويضات المقررة في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بحيث يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لنسبة العجز.

سابعًا: وزارة الداخلية.. الدور المجتمعي والإنساني لمنظومة العمل الأمني

مبادرة "كلنا واحد"

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، تأكيدًا على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية، وتستهدف المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة وخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية، وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وتُنفذ المبادرة على مراحل متعاقبة عبر فروع كبرى السلاسل التجارية والمنافذ على مستوى الجمهورية، حيث تعمل حالياً في المرحلة الثامنة والعشرين، والتي مدت فعالياتها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري، في آلية عملية تتيح للمواطن الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق، وتحمل الدولة فيها الفارق السعري الناتج عن ارتفاعًالأسعار العالمية.

مبادرة "جيل جديد"

وفي ضوء مبادرة "جيل جديد" برعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية دورها الإنساني والمجتمعي نحو شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والمعالم الحضارية، واتاحة الفرصة لهم للقاء الإعلاميين والفنانين، بما يتيح للشباب مشاهدة الإنجازات الوطنية التي تعكس إرادة وعزيمة الدولة، والارتقاء بثقافتهم، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، وتعميق الانفراج المجتمعي بين جهاز الشرطة والمواطنين.

مبادرة "شتاء دافئ"

وفي إطار الدور المجتمعي والإنساني للوزارة، تنظم مبادرة "شتاء دافئ" بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، لتقديم المساعدات العينية والمستلزمات والملابس الشتوية للمواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة المناطق الأولى بالرعاية، من خلال مأموريات موسعة توزع الهدايا العينية على المستشفيات ودور المسنين والمناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة في المنافذ والأسواق التجارية الكبرى ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد".

منظومة "أمان"

وتعمل منظومة "أمان" ضمن أوجه الدور المجتمعي والإنساني لمنظومة العمل الأمني، حيث تعمل على توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1450 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ثامنًا: الجامعات المصرية.. ذراع الدولة لبناء الإنسان وتوسيع مظلةالرعاية

دور مجتمعي متسع في إطار رؤية مصر 2030

لم يعد دور الجامعات المصرية مقتصرًا على تقديم الخدمات التعليمية والبحثية، بل امتد ليشمل القيام بمسئوليتها الاجتماعية من خلال منظومة متكاملة من برامج الرعاية والدعم الاجتماعي والصحي والتوعوي، تستهدف الطلاب والمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، بما يضمن عدم تحول الظروف الاقتصادية إلى عائق أمام حصول الطلاب على حقهم في التعليم الجامعي.

دعم الطلاب غير القادرين

وتتنوع أشكال الرعاية المقدمة للطلاب غير القادرين بين المساهمة في سداد المصروفات الدراسية، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وتوفير الكتب والأدوات والمستلزمات الدراسية، وتؤدي صناديق التكافل الاجتماعي بالجامعات دورًا مهمًا في دراسة الحالات وتحديد المستحقين.

وتكشف بيانات وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم دعم لأكثر من 37 ألف طالب وطالبة من أبناء أسر "تكافل وكرامة" وغير القادرين في 13 جامعة حكومية، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه خلال العام الجامعي (2025 - 2026)، من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يمتد نشاطه إلى 43 وحدة جامعية.

تمكين الطلاب ذوي الإعاقة

وأطلقت الوزارة المبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، ومن أبرز نتائجها صدور القرار الوزاري رقم 443 لسنة 2025 بإنشاء الوحدة المركزية "تمكين" بالوزارة، كما تضمنت الجهود تقييم المباني الجامعية وفقًا لكود الإتاحة، وتدريب القائمين على مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير الأجهزة التعويضية والتكنولوجية المساعدة، والتيسيرات خلال العملية التعليمية والامتحانات، بالإضافة إلى مبادرة "مودة الدامجة" المنفذة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تسع جامعات مصرية.

المعارض الخيرية والقوافل الطبية والتوعوية ومحو الأمية

وتنظم الجامعات معارض خيرية للملابس والمستلزمات الدراسية بأسعار رمزية أو بالمجان، ومن بينها معارض جامعة القاهرة، وجامعة المنوفية، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، كما تشير بيانات المجلس الأعلى للجامعات إلى تنظيم 90 قافلة طبية بمشاركة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، استفاد منها نحو 72 ألف مواطن، إلى جانب القوافل البيطرية والزراعية والتمريضية، والقوافل التوعوية التي تتناول التوعية بمخاطر الإدمان والصحة النفسية والتغذية السليمة ومكافحة العنف ومواجهة الشائعات، وتمتد القوافل بالتعاون مع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة".

ويأتي المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في مقدمة الملفات التي تعكس الدور الوطني للجامعات، وقد بلغ عدد المواطنين الذين نجحت الجامعات الحكومية في محو أميتهم نحو مليوني مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو 2025، في إطار مشاركة تمتد إلى المبادرات الوطنية، ومنها "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

تاسعًا: وزارة الإسكان .. السكن الآمن ركيزة للحماية المجتمعية

"سكن لكل المصريين" والقضاء على المناطق غير الآمنة

وتساهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية المجتمعية، باعتبار أن توفير المسكن الملائم وتحسين بيئة المعيشة، تمثل ركائز رئيسية لحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويأتي برنامج المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مقدمة هذه الجهود، حيث يستهدف توفير مسكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال منظومة الدعم النقدي والتمويل العقاري، ولا يقتصر دور الوزارة على ذلك، بل يمتد إلى توفير سكن بديل آمن للأسر التي كانت تقيم في المناطق غير الآمنة.

وقد أسهمت مشروعات التطوير والبدائل السكنية في إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في حماية حياة المواطنين وصون حقهم في السكن الآمن، كما امتد دور الوزارة إلى الريف من خلال مشاركتها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر تطوير البنية التحتية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتكتسب مشروعات "حياة كريمة" أهمية خاصة من منظور الحماية المجتمعية، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي متطورة، فضلًا عن تحسين البنية الأساسية للقرى، بما يحد من الأعباء المعيشية ويحسن الظروف الصحية والبيئية للسكان.

جهود محافظة القاهرة داخل مشروعات السكن البديل

وتواصل محافظة القاهرة جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية داخل مشروعات الإسكان البديل، ومن بينها الأسمرات، والمحروسة، ومعًا، وأهالينا، وروضة السيدة، وأرض الخيالة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل.

كما تولي المحافظة اهتمامًا بتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والمصانع الصغيرة داخل مشروعات السكن البديل، حيث تستهدف مدينة الأسمرات صناعات الملابس ومصنعات الجلود مع برامج تدريب للعاملين قبل التشغيل، وبرامج لتمكين المرأة في الحرف اليدوية والخياطة والكروشيه.

عاشرًا: المجالس القومية.. أذرع حماية للمرأة والطفولة والإعاقة

المجلس القومي للمرأة .. مظلة متكاملة للحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي

يعمل المجلس القومي للمرأة على تعزيز مكانة المرأة المصرية وحمايتها، من خلال منظومة متكاملة تجعل من برامج الحماية الاجتماعية أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل المرأة من متلقية للدعم إلى عنصر فاعل ومنتج في المجتمع.

وتبرز جهود المجلس في هذا الملف عبر عدة مسارات تنفيذية، في مقدمتها الانتشار الميداني والتوعية المباشرة، من خلال قيادة مشروع دعم وتأهيل الرائدات الريفيات في جميع محافظات الجمهورية (الـ27 محافظة)، وتدريبهن للوصول إلى السيدات في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، لرفع الوعي بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها، والتعريف بحقوقها القانونية والاجتماعية.

كما يعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي، من خلال تنظيم مؤتمرات وملتقيات للتمكين الاقتصادي، وتنفيذ برامج تدريبية وحرفية تؤهل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لها مصدر دخل مستدامًا، وربطها بآليات التمويل والشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما يعمل على تحقيق الحماية والمساندة القانونية والنفسية للمرأة، من خلال توفير مراكز استضافة وتوجيه للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف لتقديم الرعاية المتكاملة لهن، إلى جانب تفعيل آليات تلقي الشكاوى وتقديم الاستشارات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى إطلاق حملات وفعاليات توعوية موسعة للحماية والدعم والمساندة في مختلف المحافظات، فضلًا عن الشراكة الفاعلة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية - ومنها التعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "حياة كريمة" وبنك الطعام المصري في مبادرات الدعم الغذائي وتوزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية - بما يجمع بين الحماية الاجتماعية الفورية والتمكين المستدام والحد من العنف والتمييز.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور في صون حقوق الطفل وضمان حقه في الحياة والبقاء والنماء وتحقيق المصلحة الفضلى له، وضمان عدالة توزيع الخدمات بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة، ومن أبرز مبادراته "صاحبوهم تكسبوهم" التي تهدف إلى دعم الأهالي ومقدمي الرعاية في تنشئة الأطفال من خلال استشارات تربوية، كما يشارك في تعزيز نظم حماية الطفل ومسارات الإحالة بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، وينفذ برامج لدعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، ويشارك في فعاليات مشتركة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تحت شعار "طفولة آمنة في وطن آمن".

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كحلقة وصل لحماية حقوق هذه الفئة؛ حيث يستقبل شكاوى واستفسارات ذوي الإعاقة وأسرهم على مستوى الجمهورية، وينسق مع مؤسسات الدولة لترجمة السياسات إلى برامج تنفيذية.

ومن أبرز محاور عمله التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتفعيل نسبة الـ 5% المخصصة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وتوفير برامج التدريب المهني وفرص التمويل، وتعزيز الإتاحة والدمج المجتمعي، وقد شارك المجلس في النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية "حماية 2026" بالعاصمة الجديدة، في إطار جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الممتدة من 2026 إلى 2030.

ويتضح من هذا التقرير أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يتخذ مسارًا متكاملًا يقوده توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصل حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية في الأسعار، سواء من خلال الدعم التمويني والخبز، أو مبادرات خفض أسعار السلع، أو رفع قيمة المنح والأجور والتعويضات، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، أو التوسع في برامج الرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

وقد رسخت السنوات الماضية قاعدة واسعة من 45 برنامجًا وخدمة تعمل في تكامل، ويستفيد من السجل الاجتماعي 13 مليون أسرة، مع تخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة من برامج الدعم بعد تحسن أوضاعها، وتوجه المنظومة في مرحلتها الجديدة، وفق الإطار الوطني للحماية الاجتماعية ومناقشات منتدى "حماية 2026"، نحو مؤشرات أكثر شمولًا لقياس النجاح، تتجاوز أعداد المستفيدين إلى معدلات الخروج المستدام من الفقر، وتحسن دخول الأسر، وجودة الخدمات، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والانتقال من الدعم إلى الاستقلال الاقتصادي، مع الحفاظ على البعد الحقوقي لحماية الفئات غير القادرة على العمل.

وتتكامل في هذه المسيرة جهود الحكومة والوزارات والمحافظات والمجالس القومية، مع جهود المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية، والجامعات المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، لتشكل منظومة واحدة تستهدف حماية المواطن عبر مختلف مراحل حياته، وكسر دائرة الفقر عبر الأجيال، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى أحد محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، بما يحقق التوازن بين مسارات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان المصري وتعزيز قدرته على الحياة بمكانة تليق به.